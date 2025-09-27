Topo

Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

27/09/2025 08h00

Neste sábado, às 11h15 (de Brasília), Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam no Estádio Metropolitano, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e arbitragem.

Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo?

TV fechada: ESPN

Streaming: Disney+

Como chega o Atlético de Madrid para o confronto

O Atlético de Madrid ocupa a nona colocação da tabela, com nove pontos conquistados. Na última rodada, os comandados de Simeone bateram o Rayo Vallecano por 3 a 2.

Como chega o Real Madrid para o confront

O Real Madrid lidera e só venceu na competição até o momento, com 18 pontos em seis rodadas. Na última partida, goleou o Levante por 4 a 1.

Prováveis escalações

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet e Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Gallagher (Koke) e Nicolás González; Antoine Griezmann e Julián Álvarez

Técnico: Diego Simeone

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Valverde e Tchouaméni; Franco Mastantuono, Arda Guler e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé

Técnico: Xabi Alonso

Ficha técnica de Atlético de Madrid x Real Madrid

Confronto: Atlético de Madrid x Real Madrid

Competição: Campeonato Espanhol - 7ª rodada

Data e horário: Sábado, 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano - Madri (ESP)

Transmissão: ESPN e Disney+

