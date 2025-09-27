Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Neste sábado, às 11h15 (de Brasília), Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam no Estádio Metropolitano, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, escalações prováveis e arbitragem.
Onde assistir Atlético de Madrid x Real Madrid ao vivo?
TV fechada: ESPN
Streaming: Disney+
Como chega o Atlético de Madrid para o confronto
O Atlético de Madrid ocupa a nona colocação da tabela, com nove pontos conquistados. Na última rodada, os comandados de Simeone bateram o Rayo Vallecano por 3 a 2.
Como chega o Real Madrid para o confront
O Real Madrid lidera e só venceu na competição até o momento, com 18 pontos em seis rodadas. Na última partida, goleou o Levante por 4 a 1.
Prováveis escalações
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet e Dávid Hancko; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Gallagher (Koke) e Nicolás González; Antoine Griezmann e Julián Álvarez
Técnico: Diego Simeone
REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Dean Huijsen e Álvaro Carreras; Valverde e Tchouaméni; Franco Mastantuono, Arda Guler e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé
Técnico: Xabi Alonso
Ficha técnica de Atlético de Madrid x Real Madrid
Confronto: Atlético de Madrid x Real Madrid
Competição: Campeonato Espanhol - 7ª rodada
Data e horário: Sábado, 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
Local: Estádio Metropolitano - Madri (ESP)
Transmissão: ESPN e Disney+