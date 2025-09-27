Topo

Atleta dos Jogos da Juventude saiu balé para o handebol: 'Me fortaleceu'

Sofia Ventura se destacou ao conquistar o título da segunda divisão no handebol - Divulgação/COB
Sofia Ventura se destacou ao conquistar o título da segunda divisão no handebol Imagem: Divulgação/COB
Gustavo Schuabb

Colaboração para o UOL, em Brasília

27/09/2025 05h30

Sofia Ventura, atleta alagoana de 16 anos, se destacou nos Jogos da Juventude 2025 ao conquistar o título da segunda divisão no handebol.

Duas paixões

Sofia começou no balé, mas migrou para o handebol após uma experiência em outra escola, onde descobriu sua paixão pelo esporte.

A transição do balé para o handebol foi desafiadora, mas contribuiu para o fortalecimento físico e psicológico da atleta.

Em 2023, aos 14 anos, Sofia foi convocada para defender a seleção brasileira no Sul-Centro Americano, realizado no Recife.

Trocar o balé, que é delicado, por um esporte intenso, com contato e até lesões, foi difícil. Mas isso me fortaleceu como pessoa, física e psicologicamente. Sei que tudo isso me prepara para a vida adulta e para os próximos desafios.
Sofia

Sucesso no handebol

A vitória em Brasília garantiu o retorno do estado de Alagoas à elite da modalidade. Em 2024, Sofia participou pela primeira vez da divisão de elite dos Jogos da Juventude, mas não obteve o resultado esperado.

A mãe de Sofia praticou handebol na escola e incentivou a paixão da filha pelo esporte. O pai, Silvestre Soares Silva, professor de educação física, apoiou Sofia em todas as etapas de sua jornada esportiva. A garota já representou a seleção em competições nacionais e internacionais, incluindo viagens para a Argentina.

