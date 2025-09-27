Topo

Athletico-PR vence Operário, aumenta sequência e dorme no G-4 da Série B

Benavídez comemora seu gol contra o Operário, pela Série B Imagem: Gabriel Machado/AGIF

27/09/2025 22h41

Neste sábado, na Arena da Baixada, o Athletico-PR venceu o Operário-PR por 1 a 0, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do Rubro-Negro foi cravado por Gastón Benavídez, no início do duelo.

Situação da Tabela

Com a vitória, o Athletico-PR dorme na terceira colocação, com 48 pontos. Foi a sétima vitória do Furacão em sequência na Segunda Divisão. Por sua vez, o Operário é o 11º, com 39 unidades.

Resumo do jogo

ATHLETICO-PR 1 X 0 OPERÁRIO

Competição: 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Data: Sábado, 27 de setembro de 2025

Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols: Gastón Benavídez, aos 9' do 1ºT (Athletico-PR)

Como foi o jogo?

O gol da vitória saiu no primeiro tempo, quando Patrick cruzou da esquerda e Benavídez cabeceou com força, superando o goleiro Elias.

Apesar do placar apertado, o jogo teve momentos de pressão do Operário-PR, que criou boas chances, principalmente em bolas paradas, mas não conseguiu finalizar com precisão. No segundo tempo, o Athletico recuou e quase cedeu o empate, segurando o resultado mesmo com o Fantasma rondando a área nos minutos finais.

Próximos jogos

Athletico-PR

  • Atlético-GO x Athletico-PR (30ª rodada da Série B)
  • Data e horário: 05/10/2025 (domingo), às 20h30
  • Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiania

Operário-PR

  • Operário-PR x Remo (30ª rodada da Série B)
  • Data e horário: 05/10/2025 (domingo), às 16h
  • Local: Estádio Germano Kruger, no Paraná

