Athletico-PR tenta entrar no G-4 em duelo paranaense da 29ª rodada da Série B

A 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial na noite deste sábado, em jogo único, quando a partir das 20h30, Athletico-PR e Operário-PR fazem um duelo paranaense podendo valer vaga no G-4, grupo de acesso, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Vindo de uma sequência de seis vitórias consecutivas e sete jogos de invencibilidade, o time da casa aposta na força da sua torcida para seguir alcançando pontos na Série B e entrar no G-4, já que tem 45 pontos, apenas um atrás do Novorizontino, primeiro time na zona de acesso.

O adversário de Ponta Grossa (PR), entretanto, também chega embalado por sete jogos de invencibilidade e tenta se aproximar da briga pelo acesso. Com 39, o Operário ocupa a 11ª colocação, mas pode entrar de vez na briga por G-4 em caso de vitória.

No lado do Athletico, o treinador Odair Hellmann poderá contar com o retorno do atacante Mendoza, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, mas pode manter Leozinho, que anotou um golaço na vitória por 3 a 0 sobre o Athletic-MG na última rodada.

No mais, o time da capital paranaense deve manter a mesma base. Do outro lado, sem desfalques e retornos, o técnico Alex de Souza também deve manter o mesmo time que superou o Amazonas por 2 a 1 na rodada passada.

As equipes se enfrentaram 23 vezes na história até aqui, com 10 vitórias do Athletico, oito do Operário e mais cinco empates. O time do interior, entretanto, não bate o rival desde 2022, em uma sequência que já dura seis jogos.

Esta rodada ainda vai ter cinco jogos domingo e quatro na segunda-feira.