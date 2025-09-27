Athletico-PR bate Operário-PR e abre 39ª rodada no G-4 da Série B

O embalado Athletico inicia a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no G-4 - grupo de acesso. Na noite deste sábado, o time paranaense recebeu o rival Operário-PR na Arena da Baixada, e no jogo que marcou a abertura da rodada, superou o adversário por 1 a 0, mantendo a sequência avassaladora na competição nacional.

Com o resultado, o Athletico foi a 48 pontos, chegou à sua sétima vitória consecutiva, a maior sequência atualmente no Brasil, e saltou para o terceiro lugar, ultrapassando inclusive o rival Coritiba. Do outro lado, com 39, o time de Ponta Grossa estacionou na 11ª colocação.

O duelo paranaense começou agitado. Logo aos dois, Boschilia quase abriu o marcador para o Operário, quando soltou uma bomba e viu Santos operar um milagre. Entretanto, quem sorriu primeiro foi a torcida do Athletico.

Aos oito, Patrick arrancou pela esquerda e cruzou na medida para Benavídez, que livre, mandou de cabeça para o fundo do gol e abriu o marcador em Curitiba. Embalado, o time da casa seguiu ao ataque e voltou a balançar as redes aos 21, em golaço de voleio de Leozinho, mas após análise do VAR, foi assinalado impedimento de Viveros no início da jogada.

O jogo então caiu em rendimento, e com um erro de Léo Gaúcho na cara do gol aos 47, foi para o intervalo com vantagem mínima do time da casa no placar.

Na volta para a segunda etapa, o Athletico passou a se fechar atrás e segurar o resultado, atraindo o adversário, que não conseguiu aproveitar. Com uma série de chances desperdiçadas, o Operário barrou na defesa muito bem postada do rival, que também não levou muito perigo no ataque e garantiu a vitória.

As equipes voltam a campo para a 30ª rodada da Série B apenas no próximo domingo (dia 5). A partir das 16h, o Operário retorna ao Germano Kruger para encarar o Remo. Mais tarde, às 20h30, o Athletico fecha a rodada no Antônio Accioly, quando visita o Atlético-GO.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 OPERÁRIO-PR

ATHLETICO-PR - Santos; Aguirre, Arthur Dias (Mendoza) e Léo; Benavídez, Zapelli (Felipinho), Patrick (Raul) e Esquivel; Leozinho (Dudu), Luiz Fernando (Julimar) e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

OPERÁRIO-PR - Elias Curzel; Diogo Mateus (Thiaguinho), Miranda, Giraldo e Cristiano; Índio (Ademilson), Zuluaga, Neto Paraíba (Pedro Vilhena) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Kleiton) e Léo Gaúcho (Daniel Amorim). Técnico: Alex de Souza.

GOL - Benavídez, aos oito minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Benavídez, Felipinho, Patrick, Giraldo, Boschilia e Diogo Mateus.

ÁRBITRO - Jose Mendonça da Silva Junior (PR).

PÚBLICO - 30.344 torcedores.

RENDA - R$ 692.070,00.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).