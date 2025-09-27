Topo

Assistir Vasco x Cruzeiro ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Vegetti deve ser um dos titulares do Vasco
Vegetti deve ser um dos titulares do Vasco Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF
27/09/2025 17h45

O Vasco recebe o Cruzeiro na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo com exclusividade.

Em momento de recuperação, o Vasco soma quatro jogos de invencibilidade. Na última vez que entrou em campo, o Cruz-Maltino venceu o Bahia por 3 a 1, em jogo adiado pela 16ª rodada.

O Cruzeiro vem de quatro vitórias seguidas. A Raposa superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e quer manter o embalo na luta pela liderança do nacional.

Vasco x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

