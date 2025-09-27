Assistir Vasco x Cruzeiro ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

O Vasco recebe o Cruzeiro na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo com exclusividade.

Em momento de recuperação, o Vasco soma quatro jogos de invencibilidade. Na última vez que entrou em campo, o Cruz-Maltino venceu o Bahia por 3 a 1, em jogo adiado pela 16ª rodada.

O Cruzeiro vem de quatro vitórias seguidas. A Raposa superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 e quer manter o embalo na luta pela liderança do nacional.

Vasco x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

