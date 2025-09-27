Topo

Esporte

Assistir Popó x Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2: veja onde vai passar a luta

Acelino Popó entra no ringue na noite deste sábado - Reinaldo Reginato/PxImages
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 21h00

Acelino "Popó" Freitas e Wanderlei Silva entram no ringue na noite de hoje, em São Paulo, na luta principal do Spaten Fight Night 2. O evento teve início às 20h (de Brasília), com a luta principal prevista para acontecer a partir das 23h10.

Onde assistir? O Combate (pay-per-view) transmite o evento completo. O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa".

A principal atração da noite será a estreia de Wanderlei Silva no boxe contra o tetracampeão mundial Acelino "Popó" Freitas. O boxeador foi chamado de última hora após a contusão de Vitor Belfort.

Bia Ferreira entra em ação na co-luta principal, defendendo o título do peso-leve (até 61kg) da IBF pela terceira vez e pela primeira no Brasil. A adversária é a uruguaia Maira Moneo, em duelo que promete emoção.

Além desses combates, o card inclui o confronto de boxe entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão. A programação também conta com a luta de MMA entre Thiago "Manchinha" e Wanderson Barcellos.

Acelino "Popó" Freitas x Wanderlei Silva -- Spaten Fight Night 2

  • Data e hora: 27 de setembro, a partir das 20h (de Brasília)
  • Local: São Paulo (SP)
  • Transmissão: O Combate (pay-per-view) transmite o evento completo. O sportv3 (TV fechada) exibe as duas primeiras lutas do card, enquanto a TV Globo (TV aberta) transmite Bia Ferreira x Maira Moneo e Wanderlei Silva x Popó Freitas ao vivo, logo depois do "Estrela da Casa"

