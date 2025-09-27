Após eliminação, organizada do São Paulo marca protesto antes de jogo contra o Ceará

O clima nos bastidores do São Paulo segue quente após a eliminação do clube na Copa Libertadores na última quinta-feira, no Morumbis. A Independente Tricolor, uma das organizadas do time paulista, marcou um protesto na frente do estádio são-paulino antes do duelo contra o Ceará, nesta segunda-feira.

Em nota oficial, a torcida marcou o protesto para às 18h (de Brasília), e afirmou que "todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados".

Em seguida, foram mencionados os nomes de alguns dirigentes do São Paulo, como o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte. Ambos foram alvos de pichações em muros do Morumbis após jogo contra a LDU, nesta quinta.

Só resta uma

Com a eliminação na Copa Libertadores, além de já ter deixado a Copa do Brasil, a única competição restante para o São Paulo na temporada é o Campeonato Brasileiro.

O Tricolor volta a campo pela competição apenas nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Ceará, pelo Morumbis. O São Paulo é o sétimo colocado do Brasileirão, com 35 pontos após 24 jogos.

Veja a nota oficial da Independente Tricolor divulgada neste sábado:

"O protesto está marcado. Segunda-feira, a partir das 18h, portão principal do Morumbi. Todos os responsáveis pela vergonha de mais uma temporada perdida serão cobrados.

Casares



Belmonte/Chapecó/Nelson



Rui Costa



Sanches (DM)



Pedro Campos (preparação física)

Não se trata de perder classificação. Se trata de como se perde, diante de quase 60 mil fanáticos pelo São Paulo. Um ciclo que se repete. A torcida não salva toda competição. O São Paulo FC não pertence aos cartolas que o lotearam. Muito menos aos vitalícios.

Importante: CONVOCAÇÃO

Jornalistas "são-paulinos" que tanto falam m*rda, venham protestar conosco. Blogueiros "são-paulinos" que gostam de falar mal da organizada, bora protestar!



O B.O. é seu Casares, ou resolve ou renuncia!



Pelo direito ao VOTO nas eleições de presidente.



Pela transparência nas contas.



Por auditoria externa.



Pelo fim do Conselho Vitalício.



Pela modernização do CT Barra Funda



Pela demissão dos conselheiros incompetentes.

Traga o seu cartaz, faixa, a sua indignação escrita."