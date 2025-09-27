Aos 60 anos, Beth Gomes conquista tetra no Mundial de atletismo paralímpico

A paulista Beth Gomes, de 60 anos, voltou a fazer história hoje e conquistou o tetra mundial no lançamento de disco F53 (que competem sentados), em prova disputada em Nova Déli, na Índia.

O que aconteceu

Beth Gomes se manteve no topo do lançamento de disco F53 pela quarta vez com a marca de 17,35m, distância bem maior que a segunda colocada, a ucraniana Zoia Ovsill (14,16m). Elena Gorlova, de país neutro, ficou com a terceira colocação (13,10m).

A lançadora de Santos (SP) é a atual recordista mundial da prova, com 18,48m. "Geralmente eu sou a última a lançar. Sendo a primeira, você não sabe o que vem depois, o que as outras vão fazer. Passei um nervoso, parece que a prova não ia acabar, mas deu tudo certo", disse.

É um campeonato que vai ficar marcado na minha vida, conquistando o tetra. Só tenho gratidão por todos que estão à minha volta, aos meus treinadores, à minha equipe multidisciplinar. É uma grande realização neste calor exorbitante. Podia me atrapalhar muito, mas eu venci mais uma vez Beth Gomes

O Brasil encerrou a sua estreia na competição neste primeiro dia de competição com quatro medalhas, sendo dois ouros e duas pratas. Assim como Beth, o paraibano Petrúcio Ferreira também foi campeão, na prova dos 100m T47 (deficiência membros superiores), conquistando o penta. Já Yeltsin Jacques e Vinícius Cabral ficaram com a segunda colocação no 5.000m T11 (deficiência visual) e nos 100m T71 (petra), respectivamente.