Topo

Esporte

Aos 60 anos, Beth Gomes conquista tetra no Mundial de atletismo paralímpico

Beth Gomes foi tetra mundial no lançamento de disco F53 - Divulgação/X @BraParalimpico
Beth Gomes foi tetra mundial no lançamento de disco F53 Imagem: Divulgação/X @BraParalimpico
do UOL

Colaboração para o UOL

27/09/2025 19h31

A paulista Beth Gomes, de 60 anos, voltou a fazer história hoje e conquistou o tetra mundial no lançamento de disco F53 (que competem sentados), em prova disputada em Nova Déli, na Índia.

O que aconteceu

Beth Gomes se manteve no topo do lançamento de disco F53 pela quarta vez com a marca de 17,35m, distância bem maior que a segunda colocada, a ucraniana Zoia Ovsill (14,16m). Elena Gorlova, de país neutro, ficou com a terceira colocação (13,10m).

Relacionadas

Hamilton revela que seu cão está em coma: 'não sabemos se vai acordar'

Ronaldo surfa em sucesso de João Fonseca, deixa futebol e investe no tênis

Paralímpico mais rápido do mundo, Petrúcio é penta: 'Foi com emoção'

A lançadora de Santos (SP) é a atual recordista mundial da prova, com 18,48m. "Geralmente eu sou a última a lançar. Sendo a primeira, você não sabe o que vem depois, o que as outras vão fazer. Passei um nervoso, parece que a prova não ia acabar, mas deu tudo certo", disse.

É um campeonato que vai ficar marcado na minha vida, conquistando o tetra. Só tenho gratidão por todos que estão à minha volta, aos meus treinadores, à minha equipe multidisciplinar. É uma grande realização neste calor exorbitante. Podia me atrapalhar muito, mas eu venci mais uma vez Beth Gomes

O Brasil encerrou a sua estreia na competição neste primeiro dia de competição com quatro medalhas, sendo dois ouros e duas pratas. Assim como Beth, o paraibano Petrúcio Ferreira também foi campeão, na prova dos 100m T47 (deficiência membros superiores), conquistando o penta. Já Yeltsin Jacques e Vinícius Cabral ficaram com a segunda colocação no 5.000m T11 (deficiência visual) e nos 100m T71 (petra), respectivamente.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Vasco bate Cruzeiro no Rio e emenda quinto jogo invicto no Brasileirão

Alexia Burguesinha domina rival tailandesa e vence a segunda consecutiva no UFC

Na estreia de Ramón Diaz, Internacional apenas empata com o Juventude em Caxias do Sul

Palmeiras chega a Salvador para jogo contra o Bahia e deve ter mudanças na defesa; veja provável escalação

Vasco vence Cruzeiro, se afasta do Z4, e ajuda Flamengo e Palmeiras

Internacional cede empate ao Juventude em estreia de Ramón Díaz no Brasileirão

Carpini estraga estreia de Ramón, e Inter fica no empate com o Juventude

Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Grêmio x Vitória pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Santos x Ferroviária: onde assistir ao vivo e escalações pelo Paulista feminino

Newcastle x Arsenal: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações