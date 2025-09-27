Andreas Pereira ostenta rápida adaptação e mostra serviço em primeiros jogos no Palmeiras

Nos últimos dias da janela de transferências, o Palmeiras se movimentou no mercado e concretizou a chegada de um sonho antigo da diretoria alviverde: Andreas Pereira. O meio-campista foi anunciado no último dia 29 de agosto, mas se adaptou rapidamente e vem mostrando serviço.

Andreas Pereira já atuou no futebol brasileiro entre 2021 e 2022, quando defendeu o Flamengo. O volante, porém, estava no futebol inglês e vestiu a camisa do Fulham nas últimas três temporadas. Seria natural que ele tivesse dificuldades em se readaptar, mas isso não aconteceu.

O camisa 8 disputou apenas quatro jogos pelo Palmeiras, mas já mostrou a que veio. Os números do meio-campista impressionam: dois gols e uma assistência mesmo em apenas duas partidas como titular. Para além disso, o que mais chama a atenção é a capacidade de leitura e distribuição de jogo.

Sextou com treino na Academia de Futebol ? pic.twitter.com/ebdTarXFbi ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 26, 2025

Andreas Pereira estreou como titular do Palmeiras em uma 'prova de fogo'. O volante saiu no 11 inicial no jogo de ida das quartas de final da Libertadores contra o River Plate, no Monumental de Nuñez. A atuação do jogador foi muito exaltada pelos torcedores alviverdes nas redes sociais.

Em tal confronto, Andreas cobrou escanteio com maestria e deu a assistência para o gol de Gustavo Gómez. Segundo o Sofascore, o meio-campista somou 39 ações com a bola, contribuindo com dois passes decisivos e criando uma grande chance. Ele acertou todos os cruzamentos que tentou, sofreu duas faltas e ganhou dois de cinco duelos pelo chão, além de ter realizado um corte e uma interceptação.

Já contra o Fortaleza, Andreas ganhou minutos já na etapa final, entrando no lugar de Facundo Torres. Com duas finalizações de fora da área, o jogador foi o responsável pelos dois últimos gols do Palmeiras, transformando a vitória em uma goleada por 4 a 1.

Elogios de Abel

No duelo de volta contra o River Plate, na última quarta-feira, Andreas Pereira fez apenas seu segundo jogo como titular do Palmeiras. O meia atuou caiu mais pelo lado direito e não conseguiu fugir da marcação forte do time argentino, sobretudo no primeiro tempo, tendo atuação mais apagada.

Já no segundo tempo, Andreas cresceu de produção, assim como a equipe alviverde de maneira geral. Recuando um pouco mais para ter maior contato com a bola, o jogador pôde fazer o que faz de melhor: se colocar como alternativa de passe e ajudar na conexão entre defesa e ataque.

Não à toa, Andreas foi elogiado pelo técnico Abel Ferreira após o embate contra o River. Em 78 minutos disputados, o camisa 8 teve 73% de acerto nos passes, completou dois cruzamentos, deu dois passes decisivos e ainda contribuiu com um desarme e uma interceptação. Os dados são do Sofascore.

"O Andreas é um jogador extremamente inteligente. Muitas vezes, o adversário o encaixotou, fez uma marcação dupla. Ele veio falar comigo: 'Mister, estou ali, não estou conseguindo dar a linha de passe, vou ter que baixar mais um pouco'. Jogar futebol, muitas vezes, é exatamente isso: se desmarcar para onde não tem ninguém e tocar para quem está livre. E ele é um jogador exímio nisso", avaliou Abel Ferreira em coletiva.

A tendência, agora, é que Andreas Pereira mantenha a posição de titular do Palmeiras. A versatilidade é uma característica forte do jogador, que pode atuar como volante, como meia de criação ou como um meio-campista clássico.

Números de Andreas Pereira pelo Palmeiras

Andreas Pereira chegou ao Palmeiras no final de agosto deste ano em uma negociação que girou em torno de 10 milhões de euros (R$ 63 milhões na cotação da época). O meio-campista assinou contrato válido até 31 de dezembro de 2028 e foi contratado para repor a saída de Richard Ríos, vendido ao Benfica.

4 jogos

2 gols marcados e 1 assistência

4 vitórias

100% de aproveitamento

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Bahia (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(25ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)