Álvarez marca duas vezes e Atlético de Madrid goleia o Real Madrid por 5 a 2

Por Fernando Kallas

MADRI (Reuters) - Julián Álvarez marcou duas vezes e o Atlético de Madrid virou o jogo, goleando o rival Real Madrid por 5 a 2 em um clássico emocionante neste sábado, que valeu ao líder da LaLiga sua primeira derrota após um início perfeito de temporada.

Em um barulhento estádio Metropolitano, com quase 70.000 torcedores, o Atlético se recuperou de uma desvantagem de 2 a 1 e conquistou uma vitória memorável que o levou à quarta colocação do campeonato espanhol de futebol, com 12 pontos. O Real Madrid permanece na liderança com 18 pontos, dois à frente do Barcelona, ​​que tem um jogo a menos.

O início agressivo do Atlético deu resultado quando Robin Le Normand abriu o placar de cabeça aos 14 minutos, mas Kylian Mbappé empatou com um chute indefensável de curta distância em um contra-ataque rápido, aos 25 minutos. Arda Güler marcou em um voleio após cruzamento de Vinicius Jr., 11 minutos depois, colocando os visitantes na frente.

O cabeceio de Alexander Sørloth nos acréscimos antes do intervalo deu um impulso ao Atlético, que recuperou a liderança aos cinco minutos do segundo tempo, quando Álvarez converteu um pênalti depois que o chute alto de Güler atingiu o rosto do rival Nico González dentro da área.

Depois que Álvarez ampliou a vantagem aos 19 minutos do segundo tempo, com uma cobrança de falta no canto superior, o reserva Antoine Griezmann garantiu a vitória em um rápido contra-ataque, já nos acréscimos.

(Reportagem de Fernando Kallas)

