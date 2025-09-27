Alexia Burguesinha domina rival tailandesa e vence a segunda consecutiva no UFC

Neste sábado (27), na abertura do UFC Austrália, a brasileira Alexia Thainara dominou a tailandesa Loma Lookboonmee por três rounds e venceu na decisão unânime dos juízes. Com o resultado, 'Burguesinha' conquistou sua segunda vitória consecutiva no Ultimate e pode, inclusive, ter garantido uma vaga no ranking peso-palha (52 kg) da organização.

Isso porque Loma Lookboonmee ocupa atualmente a 14ª posição no top 15 da categoria. Assim, com o triunfo deste sábado, Alexia Burguesinha pode assumir o lugar da tailandesa na tabela de classificação da divisão, mesmo com apenas duas lutas disputadas no octógono mais famoso do mundo.

A luta

A luta começou bem aberta na trocação, com a brasileira não se intimidando diante da tailandesa. Além de se sair bem na luta em pé, Burguesinha também foi bem no grappling, aplicando boas quedas e trabalhando bem no chão, abusando do 'ground and pound'.

Logo no início do segundo round, ao perceber que a tailandesa estava se soltando na trocação, Alexia aplicou uma queda, mas não foi capaz de manter a rival muito tempo no solo. Não demorou muito para que a brasileira derrubasse a adversária mais uma vez, aproveitando para atingir Loma com socos e cotoveladas. Nos segundos finais, Burguesinha ainda partiu para a trocação franca e levantou a torcida.

Com a vitória por pontos praticamente garantida, a brasileira jogou com o regulamento embaixo do braço e travou Loma na grade, impedindo que a rival levasse perigo. No final da última etapa, Burguesinha ainda aplicou uma técnica de sacrifício para levar o combate para o solo, caindo já nas costas da tailandesa, garantindo mais uns pontos.

Confira os resultados do UFC Austrália

Alexia Burguesinha venceu Loma Lookboonmee por decisão unânime dos juízes.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok