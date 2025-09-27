Abel encontra novo caminho, e Palmeiras iguala maior série invicta da temporada

O Palmeiras vive uma grande fase e está vivíssimo na briga pelas duas competições que ainda disputa: Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira ganhou alguns reforços na última janela de 2025 e encontrou novos caminhos para manter o Alviverde no topo.

Contando com um ataque potencializado, o Palmeiras igualou sua maior sequência invicta na atual temporada. Graças ao triunfo sobre o River Plate, o Verdão alcançou a marca de dez jogos de invencibilidade, com oito vitórias e dois empates no recorte.

No período, o Alviverde atuou pela Libertadores, totalizando três vitórias e um empate em quatro jogos (dois triunfos contra River Plate, além de um empate e uma vitória contra Universitario-PER). Já pela Série A, foram cinco triunfos (contra Ceará, Botafogo, Sport, Internacional e Fortaleza) e um empate (com o Corinthians).

Nestes dez jogos de invencibilidade, a equipe palmeirense totalizou impressionantes 86,6% de aproveitamento. Potencializado, o ataque anotou 24 gols, enquanto a defesa voltou a demonstrar solidez e segurança, com apenas seis gols sofridos.

O Palmeiras, assim, igualou a série invicta conquistada no início desta temporada, quando também havia alcançado o feito de dez partidas consecutivas sem derrotas. Entre janeiro e março deste ano, no Campeonato Paulista, o Verdão teve seis vitórias e quatro empates.

À época, o Verdão de Abel Ferreira empatou com Red Bull Bragantino, Corinthians, Água Santa e São Paulo. Ainda venceu Guarani, Inter de Limeira, Botafogo-SP, Mirassol, São Bernardo e São Paulo (este último na semifinal).

Sextou com treino na Academia de Futebol ? pic.twitter.com/ebdTarXFbi ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 26, 2025

Novo caminho descoberto

A nova sequência invicta do Palmeiras, coincidentemente ou não, teve início a partir de uma mudança tática promovida por Abel Ferreira: uma dupla de ataque formada por Flaco López e Vitor Roque. A consolidação de um meio-campo forte e o bom momento dos defensores, é claro, também contribuiu para tal.

Flaco López e Vitor Roque possuem características complementares dentro de campo. Nos últimos dez jogos do Palmeiras, o argentino contribuiu com sete gols e uma assistência, enquanto o brasileiro somou oito bolas na rede e quatro passes para gols.

Com o novo caminho encontrado e a incorporação de Andreas Pereira nos últimos dias da janela, o Palmeiras ganhou ainda mais corpo nas competições. Um exemplo disso foi a vitória contra o Fortaleza em que, mesmo com um time reserva, o Verdão goleou o Leão do Pici por 4 a 1 em casa.

Além do forte time titular, o técnico Abel Ferreira conta com pelo menos um reserva para cada posição no banco de reservas. A diretoria alviverde, chefiada pela presidente Leila Pereira, se desfez de diversos atletas e abriu os cofres nesta temporada, contratando uma equipe completa.

Palmeiras tenta aumentar série contra o Bahia

O Palmeiras, agora, tentará aumentar sua série invicta diante do Bahia. O Verdão visita o Tricolor de Aço neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em caso de vitória ou até mesmo de empate, o Palmeiras alcançará sua maior sequência invicta da temporada. Para esta partida, a equipe alviverde não poderá contar com o zagueiro Micael, suspenso. Já o zagueiro Gustavo Gómez, com inchaço no olho após uma pancada contra o River Plate, é dúvida.

galeria

Situação do Palmeiras no Brasileirão

Palmeiras: terceiro colocado, com 49 pontos. Tem dois pontos a menos que o líder Flamengo, mas possui um jogo a menos - ou seja, depende apenas de si para assumir a liderança.

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Bahia (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(25ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)