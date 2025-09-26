Zubeldía comanda 1º treino, e Fluminense segue preparação para clássico com Botafogo
O técnico Luis Zubeldía, anunciado oficialmente na última quinta-feira, conduziu nesta sexta seu primeiro treino à frente do Fluminense, no CT Carlos Castilho. O elenco se prepara para o clássico diante do Botafogo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A estreia do treinador argentino acontece em meio a grande expectativa da torcida, que cobra uma resposta imediata após a eliminação para o Lanús, nas quartas de final da Copa Sul-Americana, no Maracanã. A derrota decretou o fim da passagem de Renato Gaúcho pelo clube.
O Fluminense, que vem de um triunfo sobre o Vitória no Brasileirão, ocupa a oitava posição, com 31 pontos. Já o Botafogo é o quinto colocado, com 40 somados. A partida acontece domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.