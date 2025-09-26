Zico deveria dar palestras a jogadores do Flamengo, sugere Mauro Cezar

O Flamengo precisa de mais seriedade e objetividade nas finalizações, e Zico poderia ajudar nisso compartilhando sua experiência, sugere Mauro Cezar Pereira no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o colunista, os jogadores do Flamengo abusaram mais uma vez do preciosismo na classificação contra o Estudiantes na Libertadores, principalmente Pedro e Arrascaeta.

A primeira coisa que eu faria, já que o Zico hoje é até funcionário do Flamengo, o Zico faria algumas palestras para os jogadores para abordar isso. Se você pegar, quem não viu o Zico, pega os gols do Zico, alguns no YouTube, repare -- todas as finalizações são tiros fortes e tirando do goleiro. O Zico nunca fazia, a não ser como último recurso, cavadinha, toque de letra, nunca teve gracinha. E não é que ele não soubesse fazer, porque, diante do goleiro, era seriedade 200%. É isso que eles têm que aprender.

Mauro Cezar Pereira

O comentarista José Trajano gostou da ideia de Mauro Cezar e sugeriu incluir o ex-atacante Nunes, o artilheiro das decisões, na palestra de Zico.

Eu vou sugerir que o Zico leve junto o Nunes. O que está faltando, tudo o que estamos falando aqui de postura e tal, é raça. É raça, é empenho. E chute para o gol. O Nunes não tinha medo de chutar para o gol. Não era um jogador técnico, fabuloso, sensacional -- foi um baita artilheiro. Então, Zico, leva o Nunes junto.

José Trajano

Maior artilheiro da história do clube com 508 gols e considerado "Deus" pela torcida rubro-negra, Zico tem hoje um programa na Flamengo TV.

O Pedro teve uma atuação deplorável -- a atuação do Pedro foi para ele ter vergonha de se olhar no espelho. Foi uma coisa terrível, molenga, sem ímpeto, perdendo no corpo, um sujeito que é grande, jogador grande. Quando teve chance de finalizar, foi lento na bola, ele estava na pequena área, em condições de marcar. Você tem que ser mais rápido, chegar com mais vontade na bola, não vai chegar para dar o toquinho. Enfim, entender as circunstâncias do jogo.

Mauro Cezar

Eu acho que são duas análises. Uma é do jogo -- o jogo do Flamengo foi ruim. O time não competiu como tem que competir. A atuação foi abaixo. O time parecia, às vezes, estar jogando o Campeonato Carioca contra um pequeno.Então, a atuação foi muito ruim, mas a classificação é indiscutível, gente

Mauro Cezar Pereira

Em relação ao time, depois dessa eliminação do jeito que foi, acho que agora acabou também a lua de mel com Crespo -- ele tem que dar uma resposta que ele vinha dando no Campeonato Brasileiro. E também os jogadores, sobretudo aqueles que ficaram até agora fora de combate.

Arnaldo Ribeiro

Esse recorte dos últimos quatro jogos do Palmeiras mostra uma clara ascensão do time do Abel e do Abel como técnico, do Palmeiras no aspecto coletivo e de alguns jogadores no aspecto individual. O Palmeiras chega num estágio que o Flamengo tinha atingido antes. E aí, embora a gente não saiba o que vai acontecer em um mês, a vida do Palmeiras é bem mais simples que a do Flamengo na outra frente, no Brasileiro, até as semifinais da Libertadores.

Arnaldo Ribeiro

