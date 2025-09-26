Topo

Zé Roberto exalta desempenho do Brasil no Mundial de vôlei feminino: "Feliz com o que vi"

26/09/2025 14h59

O Brasil terminou o Mundial de Vôlei feminino com a medalha de bronze, mas o técnico Zé Roberto exaltou o desempenho da seleção feminina no torneio. A equipe foi eliminada na semifinal pela Itália.

Em rápida entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o treinador afirmou que ficou feliz com a determinação do elenco brasileiro durante o torneio. O Brasil encerrou a primeira fase com três vitórias e não teve vida fácil no mata-mata, quando bateu República Dominicana e França antes do duelo contra a Itália. Na disputa pelo bronze, a seleção superou o Japão.

"Fiquei muito feliz com o que vi, do que senti ao lado das meninas. Da atitude, do brio, da vontade de vencer mesmo durante as dificuldades que a gente atravessou nesse período. Nós tivemos muitos desafios. Quando começa o mata-mata, já começam as dificuldades. Contra a República Dominicana foi muito complicado, depois a gente voltou a jogar com a França, que já tinha sido difícil na classificação. Depois Itália na semi, que é o time a ser batido no mundo", disse Zé Roberto, durante a COB Expo 2025, nesta sexta-feira.


O grupo do Brasil contou com atletas que disputaram um torneio internacional pela primeira vez na carreira. Zé Roberto destacou o desempenho das jovens jogadoras e comentou a expectativa para a preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

"Mas vi que estamos muito próximos. Lógico que temos que desenvolver mais, ter mais experiências nesse nível, jogar contra as melhores jogadoras do mundo. Mas foi importante, foi o primeiro campeonato de nível internacional de algumas jogadoras, que passaram uma mensagem importante para o mundo do vôlei. Estou feliz, fiquei feliz de ver tudo aquilo que senti do lado. E a expctativa é grande nesse trabalho até 2028", completou.

O Brasil é uma das seleções mais tradicionais no circuito mundial de vôlei feminino. Além das duas conquistas olímpicas, em 2008 e 2012, a Seleção soma seis medalhas em Mundiais: quatro de prata (1994, 2006, 2010 e 2022) e duas de bronze (2014 e 2025).

