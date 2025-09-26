Topo

Zagueiro Marquinhos sofre lesão na coxa e desfalca PSG nas próximas semanas

26/09/2025 08h16

(Reuters) - O zagueiro Marquinhos, do Paris St Germain, entrou para a longa lista de contundidos do clube, que afirmou nesta sexta-feira que o brasileiro ficará de fora com uma lesão na coxa esquerda nas próximas semanas.

O jogador de 31 anos, que se juntou ao PSG em 2013 e disputou mais de 300 partidas na Ligue 1, se lesionou dias antes do jogo de quarta-feira contra o Barcelona pela Liga dos Campeões, com João Neves, Désiré Doué e Ousmane Dembélé também machucados.

Neves, Doué e Dembélé continuam sua reabilitação, acrescentou o PSG.

O atual campeão PSG receberá o Auxerre em um confronto da Ligue 1 no sábado.

(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)

