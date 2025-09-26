Topo

Esporte

Xabi Alonso 'blinda' Vini Jr. de provocação visando clássico contra Atléti

Vini Jr, do Real Madrid, comemora gol sobre o Salzburg em duelo do Mundial - Luke Hales/Getty Images
Vini Jr, do Real Madrid, comemora gol sobre o Salzburg em duelo do Mundial Imagem: Luke Hales/Getty Images

Madri

26/09/2025 11h10

Alvo de seguidas provocações de cunho racista vindos da torcida do Atlético de Madrid, o atacante Vini Jr vem ganhando uma atenção especial de Xabi Alonso. Ciente do potencial que o brasileiro tem para tornar o ataque do Real Madrid ainda mais forte para o encontro deste sábado, diante do rival, no Metropolitano, pela La Liga, o treinador merengue deixou o lado psicológico do atleta preparado para qualquer tipo de adversidade.

"Não devemos nos esquivar do que aconteceu, mas estar preparados (sobre hostilidades). Temos nossas armas e o Vini é fundamental para nós. Gostei do que ele fez outro dia. E gosto de vê-lo sorrir", afirmou o técnico do Real.

Questionado nos últimos tempos pela perda da titularidade, o atleta revelado pelo Flamengo deu a resposta que muitos esperavam no triunfo de 4 a 1 sobre o Levante nesta terça, em partida válida pela La Liga. Fez um golaço, contribuiu com uma assistência e atuou os 90 minutos. De quebra, ainda terminou o confronto com a tarja de capitão.

Ciente da rivalidade, Xabi terá pela frente o seu primeiro clássico como treinador do Real Madrid. Conhecedor da atmosfera pelos anos em que atuou com camisa merengue, ele disse estar ansioso pelo embate.

"Clássicos são sempre especiais. Você sente o clima na região nos dias que antecedem a partida. E quando você sabe o que está em jogo, a motivação aumenta ainda mais. Esperamos uma atmosfera forte neste sábado", afirmou.

Para a partida, o treinador não quis adiantar a escalação. "A preparação será a mesma", afirmou em um tom evasivo. Sobre o que esperar do Atlético em seu estádio, ele foi direto. "Eles vão querer tudo. A classificação ainda não será tão decisiva, mas espero um confronto muito duro e vamos ter de trabalhar muito para tentar vencer".

Na tabela do Espanhol, o Real Madrid reina absoluto até aqui. Com 100% de aproveitamento em seis rodadas, a equipe ocupa a liderança isolada com 18 pontos. Em seis jogos, foram 14 gols marcados. Já o Atlético de Madrid teve um início hesitante. Com apenas duas vitórias nas seis rodadas que disputou, a equipe do técnico Diego Simeone aparece em oitavo lugar (nove pontos).

