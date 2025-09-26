Weverton busca tetra com o Palmeiras e alcança marca de 100 jogos na Libertadores

O goleiro Weverton entrou para a seleta lista de jogadores que completaram 100 jogos pela Copa Libertadores. O jogador do Palmeiras alcançou essa marca na vitória por 3 a 1 sobre o River Plate, resultado que colocou o Verdão na semifinal.

O arqueiro soma 80 jogos pelo Palmeiras e 20 pelo Athletico-PR na Libertadores. Com isso, ele é o sexto atleta que mais entrou em campo na história da competição, ficando atrás do ex-jogador paraguaio Sergio Aquino, com 107. Além disso, Weverton é o líder em vitórias (65, seguido por Fábio, do Fluminense, com 63) e o líder em jogos sem sofrer (52, também seguido por Fábio, com 48).

100x PAREDÃO! ?? Fundamental mais uma vez, Weverton se tornou o 6º jogador da história do futebol a completar 100 partidas em CONMEBOL Libertadores. Avanti! ? pic.twitter.com/yvGRg3rq5H ? SE Palmeiras (@Palmeiras) September 25, 2025

Weverton é decisivo em classificação do Palmeiras

O Palmeiras entrou em campo precisando apenas do empate no Allianz Parque para carimbar a vaga na semifinal. Contudo, o Verdão viu o River aprontar e abrir o placar logo no início do segundo tempo. Com os argentinos na frente, Weverton fez grande defesa para evitar mais um tento do adversário.

No segundo tempo, o Palmeiras buscou a virada com gols de Vitor Roque e Flaco López (duas vezes). Nos minutos finais, o goleiro palmeirense fez uma defesa com a ponta dos dedos em chute do ex-Palmeiras Miguel Borja.

Palmeiras busca o tetra

Vivo na Libertadores, o Palmeiras, de Weverton, vai em busca do tetracampeonato da competição continental. Na semifinal, o Verdão encara a LDU e jogos previstos para acontecer nos dias 22 e 29 de outubro. Dono da melhor campanha, o Alviverde decide em casa.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Bahia x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (25ª rodada)



Data e horário: 28 de setembro de 2025 (domingo), às 16 horas (de Brasília)



Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Palmeiras no Brasileirão

Brigando pelo título, o Palmeiras segue a caça ao líder. No momento, o Verdão ocupa o terceiro lugar, com 49 pontos em 22 jogos disputados.