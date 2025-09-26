Wanderlei Silva surge 20 kg mais pesado que Popó antes do Spaten Fight Night 2

Realizada na manhã desta sexta-feira (26), a pesagem oficial do 'Spaten Fight Night 2' confirmou o que todos já esperavam. Ao subir na balança, Wanderlei Silva surgiu bem mais pesado que Acelino 'Popó' Freitas, seu adversário na luta principal do evento marcado para acontecer neste sábado (27), em São Paulo (SP).

Ex-campeão peso-médio (93 kg) do PRIDE e membro do Hall da Fama do UFC, Wanderlei registrou 93,8 kg ao se apresentar na pesagem oficial do evento. Vale lembrar que o limite de peso para o curitibano era de 95 kg. Por sua vez, o tetracampeão mundial de boxe marcou 73,6 kg na balança - portanto, 20 kg a menos que o 'Cachorro Louco'.

Regras especiais

A diferença de peso pode ser explicada pelo 'caráter de exibição' no qual o combate será disputado, por conta de todo o contexto envolvendo o mesmo, com regras especiais. Acostumado a atuar na divisão até 93 kg durante a maior parte de sua carreira, Wanderlei, de 49 anos, estava escalado para enfrentar seu antigo rival Vitor Belfort, outro lutador que passou grande parte de sua trajetória no esporte competindo acima dos 90 kg.

Porém, devido a um problema de saúde do carioca, o adversário de Wand na luta principal do Spaten Fight Night 2 precisou ser trocado. E para o lugar do ex-campeão do UFC, a organização escalou um dos maiores nomes do boxe brasileiro, o baiano Acelino Popó Freitas, multicampeão na nobre arte nas categorias super-pena e leve - nas quais competia entre 59 e 61 kg.

Todos no peso

Além dos protagonistas do espetáculo, todos os demais atletas escalados para entrarem em ação no Spaten Fight Night 2 cumpriram com suas obrigações e bateram o peso estabelecido para seus confrontos. Campeã mundial peso-leve (61 kg), pela Federação Internacional de Boxe (IBF), Bia Ferreira cravou 61,1 kg e confirmou sua defesa de título contra a uruguaia Maira Moneo, que registrou 60,9 kg na balança.

No duelo entre Hebert Conceição e Yamaguchi Falcão, pelo título brasileiro de boxe da categoria peso-médio (74kg), o baiano marcou 75,8 kg, enquanto o capixaba subiu na balança com 76,1 kg. Já no confronto de MMA, Thiago Manchinha cravou 70,1 kg e Wanderson Barcellos, seu oponente, pesou 70,2 kg.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok