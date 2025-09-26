Wanderlei Silva e Popó trocam ofensas com presença de Vitor Belfort em coletiva pré-luta

Acelino Freitas, o Popó, e Wanderlei Silva se enfrentam neste sábado, 27, na Arca, em São Paulo, em combate pelo card principal do Spaten Fight Night 2. Nesta semana, os lutadores se encontraram na tradicional encarada do boxe antes de entrarem no ringue. O episódio, que ainda contou com a presença de Vitor Belfort, que deveria encarar Wanderlei, mas foi substituído por uma concussão, aumentou o clima de rivalidade entre os combatentes.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, em plena Faria Lima, em São Paulo, os lutadores se encontraram pela última vez antes de combate no ringue. Popó, que não estava previsto no primeiro card, tomou a iniciativa nas provocações e afirma que espera um combate "mais fácil" com Wanderlei do que teria caso enfrentasse Belfort - mesmo que isso nunca tivesse sido planejado.

"Gostaria que fosse com o Vitor (Belfort), que é um cara técnico. Para mim, seria muito melhor lutar com um cara que entende 100% do boxe e não uma pessoa que vai estrear em um ringue de boxe. Já lutou em um ringue. Com Vitor, ia ser uma luta boa, pau a pau, páreo a páreo. Já que vai ser com o Wand, vai ser mais fácil. Vou treinar muito para derrubá-lo", afirmou Popó.

Wanderlei repudiou. Ex-lutador de MMA e do Ultimate Fighting Championship (UFC), estreia no boxe aos 49 anos, tentou tomar as rédeas na discussão e afirmou que Popó fez exigências de última hora, que poderiam atrapalhar a realização do combate. "Se você vem para o evento e fica colocando regras, empecilhos, dois ou três dias antes da luta... isso não tem nada a ver. Não vou criar caso por causa de um, dois ou três quilos. Para mim, não faz a menor diferença. Como não faz ele ser tri, tetra, hiper campeão (do boxe)", disse.

"Aceitei porque não quis criar caso com o evento. Quem tem que falar isso é ele, por que é que está com esse medo de um ou dois quilos a mais." Após essa afirmação de Wanderlei, os lutadores trocaram ofensas durante a coletiva. Wanderlei chamou Popó de "bunda mole" por fazer exigências de peso, enquanto o campeão de boxe não explicou o motivo de não querer liberar um combate por peso livre.

"Vocês perdem muito peso e no outro dia estão com 10 ou 15kg a mais. É só por isso (que fiz as exigências)", afirmou Popó. "E por que não quer liberar, então? Vamos fazer peso livre? Por que não quis?", perguntou Wanderlei. "Porque eu não quis", respondeu o substituto de Belfort, sem dar maiores explicações. "Você é um bunda mole", finalizou o ex-UFC.

Mesmo afastado do combate, Belfort marcou presença na Faria Lima para a encarada dos lutadores. Rival histórico de Wanderlei no período em que estiveram no MMA, o ex-campeão do UFC revelou sua torcida para ele, que seria seu combatente no ringue. "Pela primeira vez na vida vou torcer pro Wanderlei. Minha conversa com o Wanderlei é no ringue. Eu não esperava que uma coisa tão séria faria ele (Popó) agir dessa maneira", afirmou Belfort.

Além de Wanderlei Silva x Popó, o card do Spaten Fight Night conta com outros três combates: Hebert Conceição x Yamaguchi Falcão; Bia Ferreira x Maíra Moneo; e Wanderson Barcelos x Thiago Manchinha. Mais de duas mil pessoas são esperadas na Arca, em São Paulo, neste sábado.

Destaque para o combate de Bia, que vale o cinturão da Federação Internacional de Boxe. Medalhista de ouro em Tóquio-2020, Hebert também entra na disputa com o cinturão brasileiro de boxe, na categoria super Médio, na mira. No último ano, ele derrotou Esquiva Falcão, irmão Yamaguchi.