Wanderlei Silva descarta interesse em revanche contra Vitor Belfort: "Página virada"

Uma das revanches mais aguardadas dos últimos tempos dificilmente sairá do papel. Após quase ser concretizado na luta principal do Spaten Fight Night 2, que acontece neste sábado (27), o segundo capítulo da rivalidade entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort tende a ficar somente no imaginário dos fãs. Isso porque 'Cachorro Louco', uma das partes envolvidas na disputa, descartou de vez seu interesse em medir forças contra seu arquirrival, classificando o histórico com o 'Fenômeno' como "página virada".

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Wanderlei não escondeu sua frustração após ver Vitor sair de uma possível revanche entre os dois pela segunda vez, com o mesmo motivo: lesão. Após ser nocauteado no emblemático confronto de 1998, o 'Cachorro Louco' aguardou quase três décadas para tentar se vingar de seu desafeto. Mas agora, com mais um cancelamento de embate, o striker curitibano entregou os pontos e garantiu que não pretende mais se envolver em negociações futuras com Belfort.

"Ele é um covarde e, na minha vida, ele é uma página virada. Não tenho mais a menor intenção de lutar com ele. O que ele fez agora foi uma palhaçada sem tamanho. Ele não deveria nem estar aqui. Deveria ter vergonha na cara e ter ficado em casa. Mas, realmente, ele gosta de aparecer, mas, comigo, não dá mais. Já é a segunda vez que ele faz isso. Realmente lá no TUF aconteceu dele ter se machucado, agora, novamente. Então, para mim, eu sou um cara profissional, falei que estaria aqui e estou aqui. O Popó está sendo muito macho, vindo lutar comigo, um cara 20 kg mais pesado do que ele. Está mostrando que tem muito brio e isso é o que ele não tem. Então, eu não tenho mais o menor interesse em lutar com ele. Ele já é uma página virada para mim", frisou Wand.

Cenário se repete

Esta não é a primeira vez que uma revanche entre Wanderlei e Vitor dois precisa ser cancelada por conta de uma lesão de Belfort. Em 2012, eles chegaram a ser escalados no UFC 147, após treinarem equipes adversárias na primeira temporada do reality show The Ultimate Fighter Brasil. No entanto, uma fratura na mão tirou Vitor da luta. Desta vez, foi um problema no cérebro - concussão - que afastou o 'Fenômeno' do confronto.

Desdobramentos

Sem Vitor na equação, a produção do evento precisou agir rapidamente para achar um substituto à altura. E o eleito foi Acelino 'Popó' Freitas. E como não poderia deixar de ser, tanto o tetracampeão mundial de boxe quanto Wanderlei detonaram Belfort, o acusando de "pipoqueiro" e "fujão" durante a promoção da nova luta principal do show. Segundo a Spaten Fight Night, a aguardada revanche entre o 'Cachorro Louco' e o 'Fenômeno' será remarcada para 2026, apesar do atual desinteresse de uma das partes envolvidas.

