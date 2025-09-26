Vôlei de praia, tênis de mesa e mais: brasileiros em ação no fim de semana

O Brasil terá diversos atletas em ação no fim de semana. Um dos grandes nomes do tênis de mesa mundial, o brasileiro Hugo Calderano vai começar a caminhada na chave individual do China Smash 2025 no domingo, contra o japonês Hiroto Shinozuka. Bruna Takahashi enfrenta Fu Yu, de Portugal.

Medalhistas nos Jogos Olímpicos Paris-2024, as ginastas Flávia Saraiva e Júlia Soares vão estar em ação na etapa de Szombathely, na Hungria, da Copa do Mundo 2025 de ginástica artística. Flávia competirá na trave e Júlia no solo.

Após o ouro na na etapa elite do Circuito Mundial de vôlei de praia, em João Pessoa, Evandro e Arthur Lanci estão em ação no Rio de Janeiro. O Brasil chegou ao torneio representado por 12 duplas, sendo seis no feminino e seis no masculino — dentre elas, Carol Solberg/Rebecca.

O Brasil vai começar a trajetória no Mundial de atletismo paralímpico, em Nova Déli, na Índia. O país terá 50 atletas e nove atletas-guia. Os medalhistas dos Jogos Paralímpicos de Paris Júlio Agripino e Yeltsin Jacques disputam a final dos 5.000 m classe T11 (deficiência visual) nesta madrugada.

Bruno Lobo, Lucas Fonseca e Socorro Reis representam o Brasil no Campeonato Mundial de Fórmula Kite, que acontece em Sardenha, na Itália. O torneio tem início hoje, com regatas a partir do dia 30.

Copa do Mundo de ginástica artística

Sábado (Finais)

Masculino: solo, cavalo com alças e argolas

Feminino: salto e barras assimétricas

Domingo (Finais)

Masculino: salto, barras paralelas e barra fixa

Feminino: solo e trave

A FIG TV, canal da Federação Internacional de Ginástica, transmitirá a competição ao vivo

Circuito Mundial de vôlei de praia

Hoje - fase de grupos e repescagem - 9h às 21h

Sábado - oitavas e quartas de final - 9h às 20h

Domingo - semifinais - 9h às 13h / finais e disputas pelo bronze - 15h às 19h

O SporTV 2 vai transmitir

China Smash - Tênis de mesa

Domingo

8h10 - Hugo Calderano x Hiroto Shinozuka (Japão)

8h45 - Bruna Takahashi x Fu Yu (Portugal)

A transmissão é do SporTV, CazéTV e no canal oficial da WTT no YouTube.

Mundial de atletismo paralímpico

Sábado

1h - 5000 m T11 - Yeltsin Jacques e Júlio Agripino (final)

1h30 - 100 m T12 - Kesley Teodoro (eliminatória)

1h56 - 100 m T12 - Joeferson Marinho (eliminatória)

2h10 - 100 m T47 - Petrúcio Ferreira (eliminatória)

2h17 - 100 m T47 - Thomaz Ruan (eliminatória)

2h40 - 100 m T71 - Vinicius Augusto Cabral (final)

A transmissão será da CazéTV e SporTV