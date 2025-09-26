Topo

Vitória do Santos contra o São Paulo foi a apenas a 2ª sem Neymar desde sua chegada

A vitória do Santos sobre o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, marcou um feito curioso: foi apenas a segunda vitória do Peixe sem Neymar em campo após a chegada do craque ao time. Desde fevereiro, quando o camisa 10 estreou pelo Santos, a equipe sofreu para conquistar resultados positivos em sua ausência, seja por lesão ou suspensão. A primeira vitória sem o meia atacante havia sido contra o Fortaleza, em junho, e agora Guilherme garantiu o triunfo que devolve confiança ao elenco.

O histórico mostra a dificuldade do Peixe sem seu principal jogador. Ao longo da temporada, Neymar desfalcou a equipe em 12 partidas entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão, e nesses jogos o aproveitamento do Santos foi de apenas 25%, com duas vitória, três empates e sete derrotas. Com ele em campo, o desempenho sobe para 52,3%, com nove vitórias, seis empates e seis derrotas.

No clássico contra o São Paulo, o Santos conseguiu superar essa dependência. A equipe controlou o jogo na maior parte do tempo, criando chances e mantendo a defesa sólida. Guilherme, que vinha sendo criticado nos últimos jogos, se destacou ao marcar o único gol do confronto, aproveitando cruzamento de Rollheiser aos 14 minutos do segundo tempo. Com organização defensiva e pressão nos momentos certos, o Peixe suportou a pressão tricolor e garantiu três pontos valiosos.

O triunfo também trouxe alívio na tabela. Com o resultado, o Santos subiu para a 15ª posição, com 26 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Vitória, que inicia a zona de rebaixamento.

Situação de Neymar

Apesar da boa atuação, a ausência de Neymar continua sendo uma preocupação, já que o craque segue afastado por lesão no músculo reto femoral da coxa direita, com previsão de retorno de pelo menos um mês. A vitória diante do São Paulo, portanto, além de importante para a campanha do Santos, mostra que o time pode, eventualmente, superar as dificuldades sem seu principal jogador, embora o histórico da temporada demonstre que ainda há muito trabalho para consolidar essa independência.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28/09 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cícero De Souza Marques, em Bragança Paulista

