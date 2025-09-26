Vida nova! Luana Dread celebra estreia em nova categoria no UFC Austrália

Depois de sofrer nos últimos tempos com problemas para bater o peso na divisão dos moscas (57 kg), Luana Carolina vai competir novamente no peso-galo (61 kg) neste sábado (27), no card do UFC Austrália, contra a estreante Michelle Montague. E, ao que tudo indica, a mudança foi vista de forma positiva por 'Dread' - como a lutadora paulista é conhecida - e sua equipe.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Luana Dread celebrou a troca de categoria, mas evitou rotulá-la como definitiva - mesmo assim, aparentemente, tudo leva a crer que a striker paulista deve dar continuidade à sua carreira no peso-galo do Ultimate. De acordo com a lutadora, a troca de categoria era um pedido antigo seu à organização, e não somente pela dificuldade em bater o peso na divisão até 57 kg.

"Já faz tempo que eu estou pedindo para subir de categoria. Não posso falar que é definitivo, porque fazendo o trabalho certinho eu consigo bater 57 (kg). Mas já faz um tempo que eu queria subir para o 61. Eu me sinto forte lutando nessa categoria, já lutei no 61 antes (do UFC), me sinto bem. E eu acredito que vou performar muito bem. Então, quando eles falaram 'agora você vai ter que subir', foi até um alívio. Vou finalmente conseguir lutar na categoria que eu queria. Já faz uns dois anos que eu estou pedindo para subir", comemorou Luana.

Disputa mais aberta

Além da questão física, outro ponto parece ter pesado na decisão da brasileira em se testar novamente no peso-galo: a disputa, em tese, mais aberta. Atuando no peso-mosca, Luana tinha dificuldade para se aproximar do pelotão de elite da divisão, mesmo vivendo grande fase nos resultados como neste momento, no qual acumula três vitórias seguidas.

"No mosca é muito mais disputado. Eu estava com três vitórias consecutivas e eu não tinha entrado (no ranking até pouco tempo). Vamos ver como eu me sinto de novo nessa categoria. Mas se for pensar em jogo, em estratégia de querer subir no ranking do UFC, eu acredito que o 61 seja uma categoria mais fácil. Tiveram mulheres que fizeram duas lutas e já entraram no ranking. Eu estava vindo de três vitórias e não conseguia lutar contra uma ranqueada (no 57). A pessoa ganhou, ganhou, e entrou (no ranking até 61 kg). Então, não tem como falar que não é mais fácil entrar no ranking nessa categoria", finalizou Dread.

Para começar com o pé direito sua trajetória no peso-galo do Ultimate, Luana Dread terá que superar mais do que apenas sua adversária, a estreante Michelle Montague. Isso porque, devido a uma luta cancelada por problemas com o corte de peso em março deste ano, a lutadora brasileira inativa há mais de um ano, já que entrou em ação pela última vez em julho de 2024, quando venceu Lucie Pudilova. Assim, a paulista terá que combater também a falta de ritmo de luta para sair vitoriosa de sua estreia na divisão até 61 kg do UFC.

