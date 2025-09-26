Vasco x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações

Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Cruzeiro no São Januário. O duelo está marcado para acontecer neste sábado, às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Prime Video.

Como chegam os times?

O Vasco, que ocupa a 13ª posição da tabela e acumula 27 pontos, vem de uma vitória contra o Bahia, por 3 a 1. Já o Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 50 pontos. Em seu último duelo, o Cabuloso bateu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1.

Histórico de confronto

As equipes disputaram um total de 86 jogos,com 34 vitórias do Cruzeiro, 31 empates e 21 triunfos do Vasco. Nos últimos cinco confrontos, o empate foi o resultado mais comum (três), além de duas vitórias do Cabuloso.

Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:

08/07/2023: Vasco 0 x 1 Cruzeiro (Brasileirão)



22/11/2023: Cruzeiro 2 x 2 Vasco (Brasileirão)



16/06/2024: Vasco 0 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)



29/09/2024: Cruzeiro 1 x 1 Vasco (Brasileirão)



27/04/2025: Cruzeiro 1 x 0 Vasco (Brasileirão)

Estatísticas

Vasco no campeonato

13ª posição



7 vitórias, 6 empates e 11 derrotas



36 gols marcados



35 gols sofridos

Cruzeiro no campeonato

2ª posição



15 vitórias, 5 empates e 4 derrotas



39 gols marcado



17 gols sofridos

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas ou Lucas Oliveira) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.



Técnico: Fernando Diniz

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.



Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem

Rodrigo Jose Pereira de Lima será o árbitro do confronto, com Victor Hugo Imazu dos Santos e Francisco Chaves Bezerra Junior como assistentes. Ilbert Estevam da Silva estará no comando do VAR.

Próximo jogo Vasco

Palmeiras x Vasco | Brasileirão



Data e horário: 01 de outubro, às 19h00 (de Brasília)



Local: Allianz Parque

Próximo jogo Cruzeiro

Flamengo x Cruzeiro | Brasileirão



Data e horário: 02 de outubro, às 20h30 (de Brasília)



Local: Maracanã

FICHA TÉCNICA



VASCO X CRUZEIRO

Competição: Campeonato Brasileiro



Local: Estádio São Januário



Data: 27 de setembro de 2025 (Domingo)



Horário: 18h30 (de Brasília)



Transmissão: Prime Video