Vasco x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, histórico, estatísticas e escalações
Pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe o Cruzeiro no São Januário. O duelo está marcado para acontecer neste sábado, às 18h30 (de Brasília).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Prime Video.
Como chegam os times?
O Vasco, que ocupa a 13ª posição da tabela e acumula 27 pontos, vem de uma vitória contra o Bahia, por 3 a 1. Já o Cruzeiro é o vice-líder do Brasileirão, com 50 pontos. Em seu último duelo, o Cabuloso bateu o Red Bull Bragantino, por 2 a 1.
Histórico de confronto
As equipes disputaram um total de 86 jogos,com 34 vitórias do Cruzeiro, 31 empates e 21 triunfos do Vasco. Nos últimos cinco confrontos, o empate foi o resultado mais comum (três), além de duas vitórias do Cabuloso.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
08/07/2023: Vasco 0 x 1 Cruzeiro (Brasileirão)
22/11/2023: Cruzeiro 2 x 2 Vasco (Brasileirão)
16/06/2024: Vasco 0 x 0 Cruzeiro (Brasileirão)
29/09/2024: Cruzeiro 1 x 1 Vasco (Brasileirão)
27/04/2025: Cruzeiro 1 x 0 Vasco (Brasileirão)
Estatísticas
Vasco no campeonato
13ª posição
7 vitórias, 6 empates e 11 derrotas
36 gols marcados
35 gols sofridos
Cruzeiro no campeonato
2ª posição
15 vitórias, 5 empates e 4 derrotas
39 gols marcado
17 gols sofridos
Prováveis escalações
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas ou Lucas Oliveira) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.
Técnico: Fernando Diniz
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge.
Técnico: Leonardo Jardim
Arbitragem
Rodrigo Jose Pereira de Lima será o árbitro do confronto, com Victor Hugo Imazu dos Santos e Francisco Chaves Bezerra Junior como assistentes. Ilbert Estevam da Silva estará no comando do VAR.
Próximo jogo Vasco
Palmeiras x Vasco | Brasileirão
Data e horário: 01 de outubro, às 19h00 (de Brasília)
Local: Allianz Parque
Próximo jogo Cruzeiro
Flamengo x Cruzeiro | Brasileirão
Data e horário: 02 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
Local: Maracanã
FICHA TÉCNICA
VASCO X CRUZEIRO
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio São Januário
Data: 27 de setembro de 2025 (Domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Transmissão: Prime Video