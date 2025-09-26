Topo

Esporte

Vasco x Cruzeiro: duelo de fases positivas no Brasileirão 2025

26/09/2025 09h46

O Brasileirão 2025 terá neste sábado um confronto marcado por boas fases. Vasco da Gama e Cruzeiro entram em campo em situações distintas na tabela, mas ambos embalados por séries positivas que prometem dar equilíbrio ao duelo.

Cruzeiro em alta

Na parte de cima da tabela, o Cruzeiro ocupa a vice-liderança com 50 pontos e chega embalado por uma sequência de seis vitórias consecutivas. A Raposa também soma sete jogos sem perder e tem sido consistente ao iniciar os placares, já que abriu o marcador em oito dos últimos dez compromissos.

Vasco busca afirmação

Na 13ª colocação com 27 pontos, o Vasco da Gama atravessa um momento de maior estabilidade, acumulando seis partidas sem derrotas. Apesar disso, o time carioca tem apresentado fragilidades defensivas: sofreu gols nos últimos oito jogos. Outro dado que chama a atenção é que em sete das últimas sete partidas do Vasco, ambas as equipes marcaram.

Vasco x Cruzeiro: expectativa de emoção

O encontro coloca frente a frente um Cruzeiro sólido e com alto poder de decisão contra um Vasco em recuperação e que busca engrenar definitivamente no campeonato. Com estatísticas que indicam gols para os dois lados, a partida promete ser intensa e decisiva para os objetivos distintos dos clubes na competição.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Belfort abre o jogo sobre lesão que o tirou de luta com Wanderlei: "Dor insuportável"

Vasco x Cruzeiro: duelo de fases positivas no Brasileirão 2025

Eliminado, São Paulo termina Libertadores com apenas 40% de aproveitamento no Morumbis

Ícone do Barcelona, Sergio Busquets anuncia aposentadoria aos 37 anos

Liverpool altera lista de inscritos da Liga dos Campeões

Neymar nega acusação de alcoolismo e promete processar jornalista

Ex-meio-campista do Barcelona Busquets se aposentará no final da temporada da MLS

Duelo de lanternas do Brasileirão: Fortaleza defende invencibilidade contra o Sport

Busquets, ícone do Barcelona e campeão do mundo com a Espanha, anuncia aposentadoria

Chelsea confirma lesão na virilha do meia Cole Palmer

Após eliminação, muros do Morumbis são pichados com mensagens contra Casares e Belmonte