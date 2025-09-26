Vasco não vence Cruzeiro há mais de três anos; relembre 

Neste sábado, o Vasco busca encerrar um jejum de mais de três anos diante do Cruzeiro. A partida acontece às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Vasco diante do Cruzeiro aconteceu no dia 12 de junho de 2022, pela 12ª rodada da Série B. Naquela ocasião, Getúlio balançou as redes em São Januário e o Gigante da Colina venceu por 1 a 0.

Desde então, as duas equipes se enfrentaram seis vezes, come três empates.

A última vez que as equipes se enfrentaram foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), o Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0, com gol de Christian.

Fase das equipes

O duelo marca um encontro entre equipes em fases distintas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Vasco tenta escapar do perigo da zona de rebaixamento, o Cruzeiro briga pelo título brasileiro.

Atualmente, o Vasco é o 13º colocado, com 27 pontos, cinco a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Por sua vez, o Cruzeiro é o segundo lugar, com 50 tentos, apenas um a menos que o líder Flamengo.