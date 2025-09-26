Vasco finaliza preparação para enfrentar o Cruzeiro; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, no CT Moacyr Barboza, o Vasco finalizou a rotina de treinos para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzmaltino mede forças diante do Cabuloso, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

Foi só o segundo treino do Vasco visando o próximo compromisso, já que o elenco de Fernando Diniz se reapresentou apenas na quinta-feira, um dia após enfrentar o Bahia em jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão. O confronto diante da Raposa, além da importância na tabela, reserva também um ingrediente especial: será o reencontro do técnico, hoje vascaíno, com sua antiga equipe.

A principal novidade para o Vasco é a volta do jovem Rayan, que retorna após cumprir suspensão na última rodada e deve ficar à disposição da comissão técnica.

Em contrapartida, o lateral Lucas Piton segue fora devido a um problema na panturrilha, o que mantém Puma Rodríguez improvisado na função. Já Robert Renan, Tchê Tchê e Thiago Mendes ainda são dúvidas: os três estão em fase final de recuperação de lesões e serão reavaliados antes da partida.

Desta forma, uma possível escalação do time de São Januário conta com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Freitas ou Lucas Oliveira) e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Vegetti e Rayan.

Fase do Vasco

O Cruzmaltino vem de vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, em São Januário, na última quarta-feira, pela 16ª rodada do Brasileirão. Os gols do triunfo foram marcados por Philippe Coutinho, Puma Rodríguez e Luciano Juba (contra).

No Brasileirão, o Vasco soma 27 pontos e se encontra, atualmente, na 13ª colocação, com 24 jogos disputados. Agora, os cariocas estão a cinco pontos da zona de rebaixamento, aberta pelo Vitória.

O duelo contra o Cruzeiro, desta forma, é visto como fundamental para o Vasco seguir longe da zona de perigo e, consequentemente, olhar para a parte de cima da tabela.