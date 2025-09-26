Futsal: Umbro lança chuteira com foco em estabilidade e usa ala da seleção

A Umbro lançou o Pro 5 Stable, tênis de futsal que foca na estabilidade e na performance para atletas da modalidade. Um dos craques da seleção brasileira, aliás, participou da campanha.

A chuteira reúne tecnologias que combinam amortecimento em EVA e E-TPU. O modelo também tem um solado que oferece maior aderência e segurança nas mudanças de direção, uma das marcas do esporte em questão.

O ala Marcel Marques, da seleção brasileira, atuou como embaixador da novidade. O jogador, campeão mundial em 2024 e artilheiro da última Copa do Mundo de Futsal, exaltou as tecnologias do tênis.

É sem dúvidas o melhor tênis que calcei na vida por inúmeros motivos, mas de forma resumida vou citar três: o amortecimento é fora de série e dá uma estabilidade enorme; o conforto me trouxe um encaixe perfeito nos pés; e o material utilizado, que dá uma sensibilidade no contato com a bola, que faz total diferença no jogo.

Marcel Marques

O lançamento amplia a família de produtos da categoria: além do Pro 5 Stable, a empresa acumula o Pro 5 Bump, o Pro 5 Club e o Pro 5 Jr.