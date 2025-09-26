Trump diz que consideraria transferir jogos da Copa do Mundo

Topo

FARMINGDALE (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que consideraria a possibilidade de transferir jogos da Copa do Mundo de 2026 de cidades que ele não considerasse seguras, meses antes de os EUA sediarem a competição com Canadá e México.

Onze cidades norte-americanas estão programadas para receber jogos, incluindo a final em Nova York/Nova Jersey, na maior edição do torneio.

Perguntado sobre a possibilidade de transferir jogos de cidades que não cooperam com suas iniciativas de imigração e criminalidade, Trump disse que isso estava na mesa durante comentários feitos no Salão Oval na quinta-feira.

"Se eu achar que não é seguro, mudaremos para uma cidade diferente", afirmou Trump.

Não ficou imediatamente claro se Trump teria essa autoridade. A Reuters entrou em contato com a Fifa, entidade máxima do futebol mundial, para comentar o assunto.

Um repórter no briefing no Salão Oval citou duas cidades -- San Francisco e Seattle, controladas pelos democratas -- como possíveis alvos para a revogação dos direitos de sediar a Copa do Mundo.

A Reuters entrou em contato com os comitês anfitriões das duas cidades para comentar o assunto.

Neste ano, Trump enviou centenas de soldados para a capital dos EUA, controlada pelos democratas, para apoiar uma repressão federal ao que ele chamou de epidemia de crimes.

A descrição é contrária aos dados disponíveis que mostram que as taxas de criminalidade, em geral, diminuíram nos últimos anos.

O presidente dos EUA tem se colocado repetidamente no centro das atenções esportivas durante seu segundo mandato, anunciando no mês passado que o John F. Kennedy Center for the Performing Arts em Washington sediará o sorteio da Copa do Mundo de 2026.

(Reportagem de Amy Tennery em Farmingdale)

