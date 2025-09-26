Topo

Trump ameaça excluir sedes 'de extrema esquerda' da Copa do Mundo de 2026

Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado de Donald Trump, presidente dos EUA - Leah Millis/Reuters
Gianni Infantino, presidente da Fifa, ao lado de Donald Trump, presidente dos EUA Imagem: Leah Millis/Reuters
26/09/2025 12h04

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou que poderá remover, de maneira unilateral, as sedes da Copa do Mundo 2026 que considerar de 'extrema esquerda'

O que aconteceu

Trump afirmou que, por questões de segurança, pode mudar algumas sedes da Copa do Mundo de 2026. Segundo ele, alguns locais não poderiam garantir a segurança dos torcedores. O presidente não especificou quais sedes estariam ameaçadas.

Há cidades governadas por extremistas de esquerda, eles não sabem o que estão fazendo. Garantiremos que essas partidas da Copa do Mundo sejam realizadas com segurança.
Donald Trump, em entrevista no Salão Oval da Casa Branca

A avaliação considera também os Jogos Olímpico de 2028, que acontecerão em Los Angeles 2028. O foco, porém, está no Mundial do ano que vem.

Se considerarmos uma cidade, mesmo que minimamente insegura, para a Copa do Mundo de 2026 ou para as Olimpíadas de Los Angeles de 2028, mudaremos o local para outra cidade. Estou falando especialmente da Copa do Mundo, pois é uma competição que abrange muitas cidades. Não permitiremos que os jogos aconteçam, os adiaremos se forem inseguros.
Donald Trump.

O presidente americano deixou claro que deseja um Mundial 100% seguro: "Nossa Copa do Mundo será 100% segura. Se eu achar que não é seguro, transferiremos os jogos para outras cidades. Mas espero que isso não precise acontecer. Vamos garantir que seja seguro. Essas cidades são governadas por lunáticos radicais de esquerda.

Dividida entre Estados Unidos, Canadá e México, as sedes norte-americanas da Copa do Mundo são: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle.

