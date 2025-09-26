Tricampeão, Marílson dos Santos celebra 100 anos da São Silvestre: "Maior prova do Brasil"

Nesta sexta-feira, a Corrida Internacional de São Silvestre ganhou destaque no Palco Talks da COB Expo 2025. O tricampeão Marílson dos Santos celebrou os 100 anos da Prova e destacou o orgulho de ter feito parte da história do evento.

Marílson foi campeão da Corrida em 2003, 2005 e 2010. O atleta é o único brasileiro a vencer a Prova três vezes e o último do país que se sagrou campeão. Ele enfatizou a popularidade do evento, que atingiu 50 mil inscrições para a edição centenária em tempo recorde.

"Eu tive a felicidade de ganhar a maior prova do Brasil, mas antes disso eu sonhava em participar da São Silvestre como qualquer outro atleta internacional ou que busca qualidade de vida. A São Silvestre é a maior prova do Brasil, a mais popular que temos. É um orgulho muito grande ter vencido a prova e ter participado. Me preparei muito para a prova porque sabia que ela tem um reconhecimento muito grande para quem é atleta", disse Marílson dos Santos.

"Um orgulho muito grande fazer parte dessa história. 100 anos de uma prova. Não participei de uma prova de pista que tenha essa popularidade tão grande assim", completou.

A conversa na COB Expo foi mediada pela medalhista olímpica Poliana Okimoto e também contou com as presenças de Erick Castelhero, diretor executivo da Corrida, e o narrador Cléber Machado, que já transmitiu a São Silvestre inúmeras vezes. O locutor destacou a importância dos atletas que não são de elite para a Prova.

"A preocupação da transmissão é mostrar quem não é atleta de elite. Sem eles, ela não teria 100 anos, popularidade e esse engajamento que tem. Ela só tem por causa dos 700 da primeira, 1000 da segunda, 5 mil no dia, aí teve um limite de 10 mil, subiu para 20 e esse ano vão ser 50 mil. Esse é indiscutivelmente o grande charme da São Silvestre", afirmou Cléber.

"A São Silvestre tem uma popularidade impressionante. Muitas vezes, quase que em todos os anos mais recentes, você tinha representantes dos 27 estados da federação. Era raro você manter pelo menos um representante de todos os estados", pontuou.

Inscrições esgotadas em tempo recorde

No dia de abertura de inscrições, em menos de seis horas, a São Silvestre esgotou as 50 mil vagas para a edição centenária. O diretor executivo da Corrida, Erick Castelhero, celebrou os 100 anos e falou sobre a alta procura do evento, que chegou a ter 150 mil pessoas simultâneas em busca da inscrição.

"A gente tem o privilégio de fazer uma prova que completa esse ano sua 100ª edição. São 101 anos de história porque tivemos, infelizmente, a pandemia em 2020 que parou o mundo. Uma história linda de São Silvestre", disse.

"Em função da 100ª edição, a gente ampliou o número de participantes exatamente em função dessa comoção das pessoas querendo participar desse momento tão especial. A gente abriu as inscrições às 10h, às 16h já tínhamos esgotados as 50 mil vagas. Falo com dor no coração porque a gente gostaria de ter muito mais gente. Também solidariezar com quem não conseguiu participar. A gente teve um problema diante do volume de pessoas, eram mais de 150 mil pessoas simultâneas no acesso. A gente lamenta muito e espero que nos encontremos em algum momento", reforçou.

