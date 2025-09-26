Torcida do São Paulo picha muro do Morumbis contra diretoria após queda

O Morumbis teve um de seus muros laterais pichados após a eliminação do São Paulo diante da LDU, nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Copa Libertadores.

O que aconteceu

Foram pichadas palavras de ordem contra o presidente Julio Casares e o diretor de futebol Carlos Belmonte, além de críticas aos jogadores: "Fora, Casares", "fora, Belmonte" e "time pipoqueiro". Nesta manhã, o muro, próximo ao portão 18, já amanheceu pintado.

Casares também foi alvo de gritos críticos da torcida, durante o segundo tempo da derrota por 1 a 0. Além do mandatário, os torcedores ficaram na bronca com vários jogadores, inclusive Luciano, que deixou o gramado por último, após conceder entrevistas.

São (vaias) justas, porque era uma expectativa enorme (para o jogo). Eles encheram o estádio, apoiaram e têm toda razão nas vaias. Luciano, ao Paramount+, após o jogo

Apenas com o Brasileirão restando para disputar, o São Paulo volta a campo pela 25ª rodada do nacional nesta segunda-feira, quando recebe o Ceará. A bola rola às 20h (de Brasília), no Morumbis.