Corinthians: Torcedores uniformizados cobram atletas por postura extracampo

Representantes das principais torcidas organizadas do Corinthians cobraram jogadores em reunião no CT Joaquim Grava. O motivo foi o comportamento dos jogadores fora de campo, afirmou o jornalista Samir Carvalho, na Live do Corinthians.

O encontro ocorreu após o treino e reuniu cerca de 15 líderes, que pressionaram o elenco por desempenho e postura, especialmente após a derrota para o Sport, no Brasileirão.

Conversando com fontes que eu tenho dentro das organizadas. Ia ser uma conversa num contexto geral, com todos ali presentes, mas eles iam ter conversas em particular com alguns jogadores — os jogadores da listinha que eles têm ali que estariam frequentando 'baladas em excesso'.

Um detalhe importante é que os torcedores organizados iam tomar um cuidado para que algum jogador do Corinthians não queira meter o pé numa cobrança mais forte. Então eles iam tomar esse cuidado também porque eles entendem que alguns jogadores parece que 'escolhem jogo' e entendem que esses atletas podem muito bem usar uma reunião dessa com os torcedores organizados para alegar que estão com medo

Samir Carvalho

O Memphis veio pra jogar bola ainda, jogando a Euro bem, jogando o Copa do Mundo. Assim, com um salário absolutamente fora da realidade, você imagina que o cara vai... Você tem que imaginar as coisas, né?

Isso era meio óbvio que ia acontecer [priorizar. Alguém achou que ele ia virar um paulistano nato, ia parar, não quer mais jogar pela Holanda, agora ia fazer poró-popó na folga. Isso não me enganou, eu não esperava isso. Então eu não posso dizer que eu estou surpreso ou decepcionado, porque decepção tem a ver com expectativa.

Vitor Guedes

