Flamengo não se preparou para o tipo de jogo do Estudiantes, diz PVC

O Flamengo não se preparou bem para enfrentar o estilo de jogo do Estudiantes e sofreu com as bolas aéreas na classificação sofrida na Argentina, destaca Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

O Mengão perdeu por 1 a 0 no tempo normal em La Plata, mas viu Rossi brilhar nos pênaltis e avançou à semifinal da Libertadores, onde enfrentará o Racing.

A dificuldade que o Flamengo teve foi de se adaptar ao jogo do Estudiantes. O Estudiantes tem um jogo de ligação direta, ganhar a primeira bola. É verdade que o Guido Castilho ganhou todas as primeiras bolas pelo alto, mas porque o time trabalhou para jogar, para ele subir e ganhar, e o Flamengo não se preparou para esse tipo de jogo, que é um jogo diferente do Racing. PVC

O Racing não vai jogar assim. O Racing vai jogar um pedaço do jogo de outra maneira. Segundo, o Estudiantes mirou as costas do Varela e esticou a bola nas costas do Varela. A primeira bola de perigo real, que foi o chute do Arzamendia que o Rossi defendeu, o gol foi quase igual. A jogada é muito parecida, a bola esticada de novo no lado esquerdo. A diferença é que o Rossi pegou a primeira, não pegou a segunda. Mas o jogo do Estudiantes era esse. PVC

