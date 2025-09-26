Topo

Esporte

Sob olhares de Vojvoda, Santos elimina Corinthians e vai às quartas do Paulista sub-20

26/09/2025 16h58

O Santos está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista sub-20. Nesta sexta-feira, o Peixe bateu o Corinthians por 3 a 1 na Vila Belmiro, de virada, e garantiu sua vaga na próxima fase da competição de base. O jogo de ida do confronto terminou empatado sem gols.

Vojvoda de olho

O técnico da equipe da Baixada Santista, Juan Pablo Vojvoda, marcou presença no estádio e acompanhou a partida. Alguns jovens da base que costumam treinar e jogar pelo time principal, como JP Chermont e Robinho Junior, 'desceram' para o jogo do sub-20.

Como foi o jogo?

O Corinthians saiu na frente aos 20 minutos do primeiro tempo, através de um golaço de Caipira. O Santos, no entanto, deixou tudo igual aos 45. Kenay arriscou de longe e contou com um desvio no meio do caminho que matou o goleiro Matheus Corrêa.

O gol da virada santista saiu aos sete minutos da etapa final. Após cruzamento na área, Gustavo Assis escorou para Matheus Xavier, que completou para o fundo das redes. Já aos 35, Felipe Laurindo marcou o terceiro e decretou o triunfo.

Próxima fase

O Santos agora aguarda o seu adversário nas quartas de final do Paulistão sub-20. Em breve, a FPF irá divulgar todos os confrontos. O Corinthians, por sua vez, se despede do torneio estadual.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Corinthians: Fora contra o Fla, Memphis prioriza seleção? Colunistas opinam

Jornal espanhol elogia decisão de Filipe Luís na classificação do Flamengo

Hugo Hoyama recebe alta da UTI após cirurgia no coração; veja boletim

Promessa da ginástica de 19 anos morre após grave acidente em treino

Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence Al-Ittihad pelo Campeonato Saudita

Palmeiras volta a vencer o Referência e vai às quartas do Paulista sub-20

Sob olhares de Vojvoda, Santos elimina Corinthians e vai às quartas do Paulista sub-20

Nadadora pernambucana conquista quatro medalhas nos Jogos da Juventude

Rebeca Andrade presenteia treinador com carro de luxo de R$ 220 mil; veja

Neto, goleiro do Botafogo, promete dedicação na recuperação de lesão

Brahimi festeja chance de jogar com Neymar e dá recado à torcida do Santos: 'Gosto do drible'