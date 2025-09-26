Seleção feminina confirma amistoso com a Itália; veja detalhes
Nesta sexta-feira, a CBF confirmou que a Seleção Brasileira feminina disputará um amistoso contra a Itália. O duelo será realizado no dia 28 de outubro, às 13h15 (de Brasília), no Stadio Ennio Tardini, em Parma.
Assim, a Seleção Brasileira fechou seus dois jogos para a próxima Data Fifa, a penúltima deste ano. No início de setembro, a CBF anunciou que o Brasil também enfrentará a Inglaterra, atual campeã europeia e algoz da Itália na semifinal do torneio continental.
O técnico Arthur Elias divulgará a convocação das jogadoras para os dois amistosos no dia 9 de outubro.
Arthur Elias avalia o confronto
O técnico da Seleção destacou a evolução da Itália e qualificou o amistoso como "importante" para o ciclo da próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2027, no Brasil.
"A Itália evoluiu muito e hoje está entre as melhores da Europa. Foi semifinalista da Euro, tem variações no seu sistema tático e jogadoras bastante técnicas e aguerridas. Será um confronto importante na nossa preparação até a Copa de 2027, porque elas têm um estilo de jogo diferente da maioria das seleções europeias", disse o técnico, em entrevista ao site oficial da CBF.
Após o desempenho abaixo nas últimas Copas do Mundo, Arthur Elias tem a missão de guiar o Brasil de volta ao protagonismo. Apesar da tradição no futebol feminino, a Seleção não chega às quartas de final de um Mundial desde 2011.
Freguesia italiana?
A Seleção tem boas lembranças de duelos contra a Itália. O confronto aconteceu sete vezes na história, com sete vitórias brasileiras.
O jogo mais recente foi em 2022, em amistoso realizado em Gênova, na Itália. Na ocasião, a Seleção venceu por 1 a 0, com gol de Adriana Leal.
Confira os dois jogos da Seleção feminina na próxima Data Fifa
- Inglaterra x Brasil | Amistoso
? Data e horário: 25 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
? Local: Etihad Stadium, em Manchester (Inglaterra).
- Itália x Brasil | Amistoso
? Data e horário: 28 de outubro, às 13h15 (de Brasília)
? Local: Stadio Ennio Tardini, em Parma (Itália).