Seleção feminina confirma amistoso com a Itália; veja detalhes

Nesta sexta-feira, a CBF confirmou que a Seleção Brasileira feminina disputará um amistoso contra a Itália. O duelo será realizado no dia 28 de outubro, às 13h15 (de Brasília), no Stadio Ennio Tardini, em Parma.

Assim, a Seleção Brasileira fechou seus dois jogos para a próxima Data Fifa, a penúltima deste ano. No início de setembro, a CBF anunciou que o Brasil também enfrentará a Inglaterra, atual campeã europeia e algoz da Itália na semifinal do torneio continental.

O técnico Arthur Elias divulgará a convocação das jogadoras para os dois amistosos no dia 9 de outubro.

BUONGIORNO ???? Pode atualizar o calendário com mais um compromisso da Seleção na próxima Data FIFA! ? Dessa vez, o Brasil vai a Parma enfrentar a Itália, semifinalista da última @WEURO2025, em mais uma partida amistosa. pic.twitter.com/QaX0OVLo4e ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) September 26, 2025

Arthur Elias avalia o confronto

O técnico da Seleção destacou a evolução da Itália e qualificou o amistoso como "importante" para o ciclo da próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2027, no Brasil.

"A Itália evoluiu muito e hoje está entre as melhores da Europa. Foi semifinalista da Euro, tem variações no seu sistema tático e jogadoras bastante técnicas e aguerridas. Será um confronto importante na nossa preparação até a Copa de 2027, porque elas têm um estilo de jogo diferente da maioria das seleções europeias", disse o técnico, em entrevista ao site oficial da CBF.

Após o desempenho abaixo nas últimas Copas do Mundo, Arthur Elias tem a missão de guiar o Brasil de volta ao protagonismo. Apesar da tradição no futebol feminino, a Seleção não chega às quartas de final de um Mundial desde 2011.

Freguesia italiana?

A Seleção tem boas lembranças de duelos contra a Itália. O confronto aconteceu sete vezes na história, com sete vitórias brasileiras.

O jogo mais recente foi em 2022, em amistoso realizado em Gênova, na Itália. Na ocasião, a Seleção venceu por 1 a 0, com gol de Adriana Leal.

Confira os dois jogos da Seleção feminina na próxima Data Fifa