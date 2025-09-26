Topo

São Paulo perde 'mística do Morumbi' em mata-mata da Libertadores com só uma vitória desde 2019

São Paulo

26/09/2025

A eliminação do São Paulo diante da LDU de Quito nesta quinta-feira, pelas quartas de final da Libertadores, amplia a sequência negativa do time em casa na competição. Desde 2019, quando o MorumBis passou por reformas internas, para receber jogos da Copa América, o time tricolor soma apenas uma vitória em confrontos de mata-mata, com um aproveitamento de 33%.

Ao todo, foram sete partidas neste formato disputadas no estádio. Com a derrota diante da LDU, por 1 a 0, o São Paulo também somou sua segunda eliminação em casa. Na última temporada, diante do Botafogo, havia caído nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1. Foram três partidas de ida disputadas no MorumBis e quatro de volta.

A única vitória nessa sequência se deu diante do Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final de 2024. Na ocasião, depois de empate sem gols em Montevidéu, a equipe de Luis Zubeldía venceu por 2 a 0 diante de sua torcida. A partida também ficou marcada pela arritmia de Juan Izquierdo, que precisou ficar hospitalizado na capital paulista e morreu dias depois.

Com o resultado desta quinta-feira, o São Paulo soma duas derrotas em casa neste período - a outra se deu em 2019, ainda na fase preliminar, diante do Talleres. Nos demais jogos (quatro empates), conseguiu a classificação no mata-mata em dois destes: diante do Atlético Nacional, nesta temporada, nos pênaltis, e contra o Racing, em 2021, mas precisou vencer na Argentina por 3 a 1.

CONFIRA O RETROSPECTO DO SÃO PAULO EM MATA-MATA DA LIBERTADORES DESDE 2019

2019 - 0 x 2 Talleres (ida da pré-Libertadores)

2021 - 1 x 1 Racing (ida das oitavas)

2021 - 1 x 1 Palmeiras (ida das quartas)

2024 - 2 x 0 Nacional (volta das oitavas)

2024 - 1 x 1 Botafogo (volta das quartas)

2025 - 1 x 1 Atlético Nacional (volta das oitavas)

2025 - 0 x 1 LDU (volta das quartas)

"O único jeito de sair dessa situação difícil (eliminação na Libertadores), de muita dor, é trabalhar. Não merecemos perder lá (no Equador) e perdemos. Chegou aqui, no primeiro tempo criamos muito, talvez pudéssemos ter vantagem, mas eles chegaram e fizeram um gol", analisou Hernán Crespo, técnico do São Paulo, após a partida.

Mais de 54 mil torcedores acompanharam a partida no MorumBis. Ao longo da semana, depois de perder o confronto de ida por 2 a 0, torcida e clube promoveram ações para resgatar a "mística do Morumbi" em noites de Libertadores. "El Morumbi te mata" ganhou força na década de 1990, quando a equipe de Telê Santana ganhou todos os confrontos eliminatórios nas campanhas vitoriosas de 1992 e 1993 e manteve a fama nos anos 2000.

Entre 2004 e 2016, o São Paulo conquistou a Libertadores em 2005 e chegou a outra final no ano seguinte. Além disso, considerando o tempo normal dos confrontos, foi derrotado em apenas em quatro oportunidades e teve dois empates em 24 confrontos de mata-mata, com um aproveitamento de 77,8%.

CONFIRA O RETROSPECTO DO SÃO PAULO EM CASA NO MATA-MATA DA LIBERTADORES ENTRE 2004 E 2016

2016 - 0 x 2 Atlético Nacional (ida da semifinal)

2016 - 1 x 0 Atlético-MG (ida das quartas)

2016 - 4 x 0 Toluca (ida das oitavas)

2015 - 1 x 0 Cruzeiro (ida das oitavas)

2013 - 1 x 2 Atlético-MG (ida das oitavas)

2013 - 5 x 0 Bolívar (ida da pré-libertadores)

2010 - 2 x 1 Internacional (volta da semifinal)

2010 - 2 x 0 Cruzeiro (volta das quartas)

2010 - 0 x 0 Universitario (volta das oitavas)

2009 - 0 x 2 Cruzeiro (volta das quartas)

2008 - 1 x 0 Fluminense (ida das quartas)

2008 - 2 x 0 Nacional (volta das oitavas)

2007 - 1 x 0 Grêmio (ida das oitavas)

2006 - 1 x 2 Internacional (ida da final)

2006 - 3 x 0 Chivas (volta da semifinal)

2006 - 1 x 0 Estudiantes (volta das quartas)

2006 - 2 x 1 Palmeiras (volta das oitavas)

2005 - 4 x 0 Athletico (volta da final)

2005 - 2 x 0 River (ida da semifinal)

2005 - 4 x 0 Tigres (ida das quartas)

2005 - 2 x 0 Palmeiras (volta das oitavas)

2004 - 0 x 0 Once Caldas (ida da semifinal)

2004 - 4 x 0 Deportivo Tachira (ida das quartas)

2004 - 2 x 1 Rosario Central (volta das oitavas)

