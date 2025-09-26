São Paulo deixa de arrecadar mais de R$ 12 milhões ao não avançar à semi da Libertadores

Chegou ao fim o sonho do tetracampeonato da Libertadores do São Paulo. Nesta quinta-feira, o Tricolor não conseguiu reverter o placar do jogo de ida contra a LDU e acabou eliminado nas quartas de final do torneio continental, em pleno Morumbis lotado, e viu a oportunidade de embolsar uma boa grana ir por água abaixo.

Com a queda na Libertadores, o São Paulo deixou de faturar mais R$ 12,3 milhões com premiação, valor pago pela Conmebol aos clubes classificados para a semifinal do torneio.

O São Paulo já havia faturado R$ 38,7 milhões com premiação na Libertadores pela sua campanha na primeira fase e também por garantir presença nas oitavas e nas quartas de final da competição.

Na fase de grupos, cada clube embolsou R$ 16,1 milhões. A Conmebol também pagou R$ 1,7 milhão a cada vitória das equipes em suas respectivas chaves. Com quatro triunfos, o São Paulo recebeu outros R$ 6,8 milhões.

Nas oitavas de final da Libertadores, a Conmebol depositou R$ 6,7 milhões para cada participante. Nas quartas, a premiação foi de R$ 9,1 milhões.

Os semifinalistas do torneio receberão R$ 12,3 milhões. Quem avançar à decisão faturará ainda mais. O vice-campeão da Libertadores embolsará mais R$ 37,5 milhões. O clube que erguer a taça, por sua vez, terá direito a outros R$ 128,8 milhões.

Atravessando grave crise financeira, o dinheiro com premiação da Libertadores poderia dar um respiro considerável para o São Paulo, que vem buscando de todas as formas equilibrar seu fluxo de caixa. Agora, o Tricolor volta o foco para o Campeonato Brasileiro, tentando, ao menos, garantir uma vaga na próxima edição do torneio continental.