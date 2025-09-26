São Paulo bate Oeste e avança às quartas do Paulista sub-20
Nesta sexta-feira, em confronto válido pela partida de volta das oitavas do Campeonato Paulista sub-20, o São Paulo recebeu o Oeste no CFA Laudo Natel, venceu por 4 a 2 (agregado de 4 a 2) e se classificou para a próxima fase.
Com o triunfo, o Tricolor carimbou seu passaporte direto às quartas de final da competição. A equipe paulista saberá quem será seu próximo rival após o término de todos os embates. Do outro lado, ao ser superado, o Oeste foi eliminado.
O placar foi inaugurado pelo Oeste, aos 14 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de lateral pela direita, a defesa do São Paulo afastou mal e a bola sobrou para Lucas Rodrigues, que emendou finalização forte.
Aos 22 minutos da primeira etapa, o São Paulo empatou com Pedro Ferreira, que em cobrança de falta, acertou o ângulo direito, sem chances para o goleiro adversário.
O São Paulo virou aos 42 minutos do primeiro tempo, quando Gustavo Santana recebeu pela esquerda em jogada de contra-ataque e arrematou forte, com curva, da intermediária. Antes de entrar, a bola ainda tocou no travessão.
Aos 13 minutos da etapa final, o São Paulo aumentou sua vantagem. Após rápida troca de passes e chute pela ponta esquerda, o goleiro do Oeste espalmou. Gustavo Santana, então, aproveitou o rebote e mandou para o fundo das redes.
O Oeste descontou aos 24 minutos do segundo tempo, quando a bola sobrou para Jonas na entrada da área após cobrança de escanteio. O atacante concluiu rasteiro no canto direito do goleiro são-paulino, que nada pôde fazer.
O São Paulo, porém, fechou a conta aos 52, com Guilherme Reis, de pênalti. O goleiro até acertou o canto, mas não conseguiu fazer a defesa.