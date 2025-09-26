São Paulo amarga terceira eliminação consecutiva nas quartas da Libertadores
O São Paulo amargou a terceira eliminação consecutiva nas quartas de final da Libertadores ao não conseguir reverter o resultado do jogo de ida contra a LDU, do Equador. Nesta quinta-feira, mesmo com o Morumbis lotado, o Tricolor perdeu por 1 a 0 e deu adeus ao torneio sul-americano.
A última vez que o São Paulo avançou das quartas de final da Libertadores foi em 2016. Naquele ano, o Tricolor chegou à semifinal e caiu para o Atlético Nacional, da Colômbia, que se sagrou campeão em cima do Independiente Del Valle, do Equador.
Desde então, o São Paulo voltou a disputar a Libertadores em 2019, quando caiu na segunda fase da Pré-Libertadores para o Talleres. No ano seguinte, nova decepção: eliminado na fase de grupos em uma chave que contava com River Plate e, curiosamente a LDU, que avançou como segunda colocada da chave.
Em 2021, na primeira passagem de Hernán Crespo, o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras, nas quartas de final, após empatar em 1 a 1 na ida, no Morumbis, e perder por 3 a 0, na volta, no Allianz Parque.
Já em 2024 o São Paulo acabou sendo vítima do Botafogo nas quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, no Nilton Santos, empate sem gols. Na volta, no Morumbis, novo empate, em 1 a 1, resultado que levou a decisão para os pênaltis, em que o Glorioso venceu por 5 a 4.
Com a eliminação para a LDU, o São Paulo chegará a um jejum de 20 anos sem um título de Libertadores. O Tricolor foi campeão pela última vez em 2005. Desde então, chegou à final no ano seguinte, em 2006, quando perdeu para o Internacional, e em duas semifinais: em 2010, quando novamente foi derrotado pelo Colorado, e 2016, quando caiu para o Atlético Nacional, da Colômbia.