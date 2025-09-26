Topo

Esporte

São Paulo abre venda geral de ingressos para duelo contra o Ceará

26/09/2025 13h10

O São Paulo divulgou, nesta sexta-feira, a abertura da venda geral de ingressos do jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus bilhetes por meio do site www.spfcticket.net.

A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos ingressos do confronto funcionou na seguinte ordem: sócios (do dia 18/09, às 10h, ao 25/09, às 22h) e não sócios (a partir das 10h de hoje).

O embate, que ocorrerá no Morumbis, será válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para a próxima segunda, dia 29 de setembro, às 20h (de Brasília).

VALORES DOS INGRESSOS

ARQUIBANCADAS

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ? entrada

Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ?

Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ?

Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ?

CADEIRAS SUPERIORES

Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ?

Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ?

Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ?

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 ?


CADEIRAS TÉRREAS

Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ?

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ?

