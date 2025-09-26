São Paulo abre venda geral de ingressos para duelo contra o Ceará
O São Paulo divulgou, nesta sexta-feira, a abertura da venda geral de ingressos do jogo contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores do Tricolor podem adquirir seus bilhetes por meio do site www.spfcticket.net.
A ordem de abertura e prioridade para a aquisição dos ingressos do confronto funcionou na seguinte ordem: sócios (do dia 18/09, às 10h, ao 25/09, às 22h) e não sócios (a partir das 10h de hoje).
O embate, que ocorrerá no Morumbis, será válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para a próxima segunda, dia 29 de setembro, às 20h (de Brasília).
VALORES DOS INGRESSOS
ARQUIBANCADAS
Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) > R$ 50 / R$ 25 ? entrada
Arquibancada Sul Diamante Negro > R$ 80 / R$ 40 ?
Arquibancada Leste Lacta> R$ 100 / R$ 50 ?
Arquibancada Oeste Ouro Branco > R$ 100 / R$ 50 ?
CADEIRAS SUPERIORES
Cadeira Superior Norte Oreo > R$ 80 / R$ 40 ?
Cadeira Superior Sul Diamante Negro > R$ 150 / R$ 75 ?
Cadeira Especial Leste Lacta > R$ 200 / R$ 100 ?
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco > R$ 200 / R$ 100 ?
CADEIRAS TÉRREAS
Cadeira Térrea Leste Lacta > R$ 150 / R$ 75 ?
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco > R$ 150 / R$ 75 ?