Santos x Corinthians: veja onde assistir e mais informações sobre o jogo pelo Paulistão sub-20

Nesta sexta-feira, na Vila Belmiro, na Baixada Santista, Santos e Corinthians duelam por uma vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Às 15h (de Brasília), os times se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final da competição estadual.

Onde assistir?

A partida terá tranmissão exclusiva do Youtube da TNT Sports.

Situação do confronto

O jogo de ida, disputado na Fazendinha (Parque São Jorge), em São Paulo, terminou empatado por 0 a 0. Deste modo, quem vencer na Vila Belmiro avançará à próxima etapa do Estadual. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nas cobranças de pênalti.

Quem ir às quartas de final, enfrenta o vencedor do confronto entre Ferroviária e Ibrachina. Na partida de ida, assim como no Clássico Alvinegro, as equipes empataram em 0 a 0.

VEM PRA VILA! ?? É #ClássicoAlvinegro valendo vaga nas quartas de final do #PaulistãoSub20! Os #MeninosDaVila recebem o Corinthians, às 15h, com ENTRADA GRATUITA no Alçapão! pic.twitter.com/23QKEGAjTo ? Santos FC (@SantosFC) September 25, 2025

Campanha das equipes

Santos

O Santos finalizou a primeira fase na quarta colocação do Grupo 1, com 29 pontos em 15 jogos. Foram nove vitórias, dois empates e quatro derrotas.

No mata-mata, para chegar até o Corinthians, o Peixe despachou a Portuguesa Santista com um placar agregado de 5 a 1.

Corinthians

O Timão, por sua vez, foi o quinto colocado do Grupo 2, com os mesmos 29 pontos em 15 rodadas. O Alvinegro Paulista, na fase inicial, assim como o Peixe, teve nove vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Já nas eliminatórias, o Corinthians eliminou o XV de Piracicaba, com agregado de 4 a 1.