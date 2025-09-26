Santos faz treino tático e aprimora bola parada antes de visitar o Bragantino

O Santos realizou, nesta sexta-feira, o penúltimo treino antes do duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda realizou uma atividade tática no CT Rei Pelé e aprimorou a bola parada.

A grande novidade entre os relacionados deve ser Willian Arão. O volante enfim está recuperado de uma lesão na panturrilha. Ele está treinando com o elenco desde o começo da semana.

O treinador também contará com a volta de Igor Vinícius e Zé Ivaldo. Tanto o zagueiro quanto o atacante retornam de suspensão.

Sexta-feira com atividades pela manhã! ? pic.twitter.com/WyDjMCeouv ? Santos FC (@SantosFC) September 26, 2025

Lista de desfalques

Vojvoda, no entanto, segue sem Neymar. O meia-atacante teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês.

Os meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo também tratam contusão muscular. Além deles, o lateral esquerdo Escobar é outro desfalque certo. O argentino está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Programação do Santos

O elenco volta aos treinos neste sábado, quando encerra a preparação para o duelo com o Bragantino. O jogo será no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Próximos jogos do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Santos x Grêmio (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 1º de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela