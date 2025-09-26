Topo

Esporte

Santos faz treino tático e aprimora bola parada antes de visitar o Bragantino

26/09/2025 14h32

O Santos realizou, nesta sexta-feira, o penúltimo treino antes do duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda realizou uma atividade tática no CT Rei Pelé e aprimorou a bola parada.

A grande novidade entre os relacionados deve ser Willian Arão. O volante enfim está recuperado de uma lesão na panturrilha. Ele está treinando com o elenco desde o começo da semana.

O treinador também contará com a volta de Igor Vinícius e Zé Ivaldo. Tanto o zagueiro quanto o atacante retornam de suspensão.

Lista de desfalques

Vojvoda, no entanto, segue sem Neymar. O meia-atacante teve constatada uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita. Ele deve ficar afastado por cerca de um mês.

Os meio-campistas Gabriel Bontempo e Victor Hugo também tratam contusão muscular. Além deles, o lateral esquerdo Escobar é outro desfalque certo. O argentino está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Programação do Santos

O elenco volta aos treinos neste sábado, quando encerra a preparação para o duelo com o Bragantino. O jogo será no domingo, às 18h30 (de Brasília), no Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Próximos jogos do Santos

  • Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

    Local: Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

  • Santos x Grêmio (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 1º de outubro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • O Santos está na 15ª colocação, com 26 pontos, quatro a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Rio de Janeiro receberá jogo da NFL em 2026

Wanderlei Silva descarta interesse em revanche contra Vitor Belfort: "Página virada"

Fifa suspende 7 jogadores da seleção por um ano e multa Malásia após falsificação de documentos

Fim da linha! Popó revela data estipulada para despedida do boxe

Santos faz treino tático e aprimora bola parada antes de visitar o Bragantino

Grosjean volta a pilotar um carro de F-1 cinco anos após grave acidente, é aplaudido e chora

Billal Brahimi explica ida ao Santos e se diverte com brincadeiras sobre nome: "Achei engraçado"

Após eliminação do São Paulo, Muller dispara contra Luciano: "Perde gol e faz showzinho"

NFL anuncia jogos no Rio de Janeiro a partir de 2026

NFL anuncia jogo no Maracanã em 2026; acordo prevê outras duas partidas

Torcidas organizadas vão ao CT do Corinthians conversar com o elenco e cobrar melhor desempenho