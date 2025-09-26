Santos assina aditivo contratual com joia da base

O Santos formalizou, na manhã desta sexta-feira, o aditivo do contrato do goleiro João Pedro, destaque das categorias de base do clube. O Peixe não divulgou as mudanças contratuais do arqueiro, que tem vínculo com a equipe até 30 de abril de 2027.

"Agradeço muito a Deus por tudo que Ele está proporcionando na minha vida. O Santos FC é o clube que eu torço desde criança, é o time do meu coração. Espero retribuir tudo o que o Clube vem fazendo por mim e pela minha família", disse João Pedro.

"O Santos está criando um legado na formação de goleiros. São jogadores de muito potencial, que já servem à Seleção Brasileira. Nós temos muitos goleiros promissores, que já estão no departamento de futebol profissional. E ele tem algo diferenciado, porque viveu um momento difícil da sua vida pessoal, como todos nós vivemos, mas ele, muito, com o falecimento da mãe. Resistiu, e não apenas resistiu, como atuou pelo Santos, cumprindo bem o seu dever. São referências, exemplos de persistência, resiliência que fazem com que a gente note a determinação de um atleta que está obstinado para ter e cumprir bem o sucesso na sua carreira", completou o presidente Marcelo Teixeira.

O Santos FC realizou um aditivo de contrato do goleiro João Pedro, de 17 anos, promovido recentemente ao time profissional. O compromisso do arqueiro com o time santista é válido até 30 de abril de 2027! ????? pic.twitter.com/eN4AKlOaea ? Santos FC (@SantosFC) September 26, 2025

O que mudou?

Apesar de não ter sido divulgado oficialmente pelo Santos, é esperado que a multa rescisória de João Pedro tenha aumentado.

Quem é João Pedro?

No Peixe desde 2017, quando tinha apenas nove anos, João Pedro se destacou no sub-11 do Santos e passou a ser constantemente convocado para a Seleção Brasileira nas categorias sub-15 e sub-17.

Recentemente, o goleiro de 17 anos conquistou o Sul-Americano sub-17 com o Brasil.