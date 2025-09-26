Ruben Amorim confirma ausência de atacante importante por motivos familiares

O Manchester United não terá a presença de um atacante importante para o duelo contra o Brentford neste sábado, às 9h30 (de Brasília), pela Premier League. O técnico Ruben Amorim confirmou que Amad Diallo não viajou com a delegação por conta de um luto familiar.

"Amad não está aqui. Alguém da família dele faleceu, então estamos dando todo o apoio a Amad. Entendemos que era importante para ele ter seu tempo e voltar para casa. Podemos vencer sem Amad e tentaremos vencer por Amad", disse Ruben Amorim.

?? Ruben has confirmed Amad will miss Saturday's trip to Brentford due to a bereavement in the family. We're all thinking of you, @AmadDiallo_19 ? ? Manchester United (@ManUtd) September 26, 2025

Peça importante

Amad Diallo vinha sendo constantemente usado por Amorim nesta edição do Campeonato Inglês. O ponta esteve envolvido em cada um dos seis jogos do United nesta temporada, sendo titular em cinco.

Diallo é um dos quatro jogadores do United que não farão parte do duelo contra o Brentford. Além dele, o brasileiro Casemiro está suspenso e o argentino Lisandro Martínez ainda se recupera de uma lesão de longa data. Por fim, o lateral Mazraoui também será ausência. A expectativa é que o marroquino fique fora até outubro.

Oli SCARFF / AFP