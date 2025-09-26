Ruben Amorim confirma ausência de atacante importante por motivos familiares
O Manchester United não terá a presença de um atacante importante para o duelo contra o Brentford neste sábado, às 9h30 (de Brasília), pela Premier League. O técnico Ruben Amorim confirmou que Amad Diallo não viajou com a delegação por conta de um luto familiar.
"Amad não está aqui. Alguém da família dele faleceu, então estamos dando todo o apoio a Amad. Entendemos que era importante para ele ter seu tempo e voltar para casa. Podemos vencer sem Amad e tentaremos vencer por Amad", disse Ruben Amorim.
Amad Diallo vinha sendo constantemente usado por Amorim nesta edição do Campeonato Inglês. O ponta esteve envolvido em cada um dos seis jogos do United nesta temporada, sendo titular em cinco.
Diallo é um dos quatro jogadores do United que não farão parte do duelo contra o Brentford. Além dele, o brasileiro Casemiro está suspenso e o argentino Lisandro Martínez ainda se recupera de uma lesão de longa data. Por fim, o lateral Mazraoui também será ausência. A expectativa é que o marroquino fique fora até outubro.
Oli SCARFF / AFP
- Com sete pontos após cinco rodadas, o Manchester United é o 11º colocado da Premier League. Na última rodada, os Red Devils venceram o Chelsea por 2 a 1, no Old Trafford.