Rossi vê falha antes de brilhar nos pênaltis pelo Flamengo: 'Sei que errei'

"Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas os companheiros ajudaram", disse goleiro Imagem: Luis ROBAYO / AFP
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

26/09/2025 00h04Atualizada em 26/09/2025 00h10

Rossi brilhou na decisão por pênaltis e garantiu a classificação do Flamengo às semifinais da Libertadores, mas em sua concepção, antes de pegar as duas cobranças do Estudiantes, ele falhou no tempo normal, quando o Rubro-Negro saiu derrotado de campo por 1 a 0 com um chutaço do lateral esquerdo Benedetti. O goleiro falou à ESPN após a classificação carioca.

O que Rossi falou?

Cobrança pessoal. "No jogo, eu fiquei um pouco na bronca por conta do gol. Acho que foi um chute que foi rápido mas eu, pessoalmente, me cobro muito."

Dava para pegar? "Foi um lance que a bola foi mais rápida do que eu esperava. Aí, quando botei a mão, fui um pouco leve e a bola entrou, e não acreditei que tinha entrado."

Reviravolta. "Fiquei muito arrependido por conta do gol, mas os companheiros ajudaram muito e bateram muito bem. Se cai, cai todo mundo. Se ganha, ganha todo mundo"

