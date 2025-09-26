Rossi justifica fama de pegador de pênaltis que o trouxe ao Flamengo

Topo

Rossi brilhou na classificação do Flamengo sobre o Estudiantes nos pênaltis Imagem: Luis ROBAYO / AFP
Bruno Braz e Igor Siqueira
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

26/09/2025 05h30

Uma das principais credenciais que levaram Rossi ao Flamengo foi a de pegador de pênaltis, fama que ele fez valer mais uma vez ontem ao defender dois na classificação na Libertadores, sobre o Estudiantes, nas penalidades, em La Plata (ARG).

Já pegou sete pelo Fla

Considerando os números somente pelo Flamengo, Rossi já pegou sete de 19 cobranças. Em certo momento da carreira, já chegou a ter um aproveitamento de 50%, defendendo um a cada dois cobrados.

O argentino também é o segundo goleiro com mais pênaltis defendidos na Libertadores desde sua estreia na competição, com seis. O primeiro é Sergio Romero, do Boca Juniors (ARG), que tem sete.

'Sei que errei'

Rossi brilhou na decisão por pênaltis contra o Estudiantes, mas em sua concepção, antes de pegar as duas cobranças, ele falhou no tempo normal, quando o Rubro-Negro saiu derrotado de campo por 1 a 0 com um chutaço do lateral esquerdo Benedetti.

Primeiramente, muito feliz (pela classificação). Fiquei na bronca pelo gol sofrido. Foi um chute que foi rápido, mas eu me cobro muito e sei que errei. A bola foi mais rápida que o esperado. Fiquei muito arrependido por conta do gol. Mas a posição de goleiro é assim. Hoje, tive a possibilidade de errar no jogo, mas garanti a classificação do time
Rossi, à Espn

Filipe Luís revela promessa de Rossi

Antes de tornar pública sua avaliação de que errou no gol de Benetti, Rossi já havia admitido a falha para o técnico Filipe Luís. Na ocasião, porém, o goleiro fez a promessa de que iria garantir a classificação do Flamengo às semifinais.

O Rossi tem a nossa confiança, tem o carinho dos jogadores e do grupo. Os erros acontecem. A verdade é que quando um goleiro erra é fatal, você se expõe muito. E claro, um goleiro tem que estar em um nível de concentração muito alto sempre porque um erro te elimina. Que isso não afete ele, porque ele tem a confiança de todos. Quando vieram os pênaltis, ele veio falar para mim: 'Olha, deixa comigo que eu errei antes e vou classificar a gente agora' Filipe Luís

Arrascaeta: 'A gente sabe que o cara é diferenciado nos pênaltis'

Rossi defende uma das cobranças do Estudiantes na classificação do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo
Rossi defende uma das cobranças do Estudiantes na classificação do Flamengo
Imagem: Gilvan de Souza / Flamengo

Ídolo do Flamengo e líder em participações em gols da equipe na temporada, Arrascaeta foi só elogios a Rossi. O meia uruguaio fez questão de frisar a confiança que o elenco tem no goleiro argentino por conta de seu potencial nas penalidades.

A gente sabe que o cara é diferenciado nos pênaltis. Ele merece tudo isso. É um cara do bem e que trabalha muito para ajudar o time
Arrascaeta, à Espn

Morte de assaltante, falha e lei do ex no mesmo dia

Rossi viveu um turbilhão ontem. Durante a tarde, antes do jogo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que matou um dos criminosos que estavam na quadrilha que participou da tentativa de assalto contra o goleiro em maio, quando o carro do argentino foi alvejado com quatro tiros, mas foi salvo pela blindagem.

Durante o jogo, à noite, Rossi sofreu o gol de Benedetti que, em sua própria concepção, foi uma falha. Nas penalidades, porém, ele aplicou a lei do ex, já que atuou no Estudiantes por um ano e meio, entre 2015 e 2016.

Foi pouco tempo que passei por aqui. O Estudiantes tinha feito uma aposta muito grande em mim e eu não dei essa resposta para eles, mas eu tenho que agradecê-los também porque eles me deram a possibilidade de sair, tentar buscar minutos, aí fui emprestado para o Defensa y Justiça. Joguei só três jogos no profissional do Estudiantes, mas me marcou muito porque aqui aprendi
Rossi

