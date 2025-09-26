Rossi defendeu sete pênaltis pelo Flamengo em dois anos; veja os números

Herói da classificação do Flamengo na última quinta-feira, ao defender dois pênaltis diante do Estudiantes, pelas quartas de final da Libertadores, o goleiro Rossi tem ótimo aproveitamento em defesas de penalidades máximas.

Vestindo a camisa do Flamengo, o goleiro argentino defende mais de um terço das cobranças de pênalti que enfrenta. Desde que estreou pelo Rubro-Negro, em setembro de 2023, Rossi já encarou 20 pênaltis e salvou sete, com uma média de 35%.

Entre as sete defesas, Rossi realizou quatro no tempo normal e três em disputas de pênaltis. O goleiro encarou duas decisões por penalidades, com uma classificação (Estudiantes) e uma eliminação (Atlético-MG).

Veja o histórico dos pênaltis que Rossi enfrentou pelo Flamengo

? Fábio Santos - Corinthians 1 x 1 (Brasileirão 2023) ? Clayson - Flamengo 2 x 1 Cuiabá (Brasileirão 2023) ? Shaylon - Atlético-GO 1 x 2 Flamengo (Brasileirão 2024) ? Fernandinho - Athletico-PR 1 x 1 Flamengo (Brasileirão 2024) ? Hulk - Atlético-MG 2 x 4 Flamengo (Brasileirão 2024) ? Almada - Botafogo 4 x 1 Flamengo (Brasileirão 2024) ? Ganso - Flamengo 0 x 2 Fluminense (Brasileirão 2024) ? Leonardo Heredia - Flamengo 1 x 2 Central Cordoba (Libertadores 2025) ? Gabigol - Cruzeiro 2 x 1 Flamengo (Brasileirão 2025) ? Piquerez - Palmeiras 0 x 2 Flamengo (Brasileirão 2025) ? Hulk - Atlético-MG 0 (4)x(3) 1 Flamengo (Copa do Brasil 2025) ? Scarpa - Atlético-MG 0 (4)x(3) 1 Flamengo (Copa do Brasil 2025) ? Junior Alonso - Atlético-MG 0 (4)x(3) 1 Flamengo (Copa do Brasil 2025) ? Igor Gomes - Atlético-MG 0 (4)x(3) 1 Flamengo (Copa do Brasil 2025) ? Everson - Atlético-MG 0 (4)x(3) 1 Flamengo (Copa do Brasil 2025) ? Tiago Volpi - Flamengo 1 x 1 Grêmio (Brasileirão 2025) ? Sosa - Estudiantes 1 (2)x(4) 0 Flamengo (Libertadores 2025) ? Benedetti - Estudiantes 1 (2)x(4) 0 Flamengo (Libertadores 2025) ? Cetré - Estudiantes 1 (2)x(4) 0 Flamengo (Libertadores 2025) ? Ascacíbar - Estudiantes 1 (2)x(4) 0 Flamengo (Libertadores 2025)

*?: Gol; ?: Defesa; ?: Trave.

Comemora, Rossi!

Após a classificação contra o Estudiantes, Rossi celebrou o desempenho do Flamengo. "Noite muito especial! O esforço de todos fez a diferença e nós conseguimos dar mais um passo. Orgulhoso desse time. Vai Flamengo!", disse o arqueiro em postagem na rede social.

Decisivo

A fama de pegador de pênaltis de Rossi não é à toa. Antes de chegar ao Flamengo, o goleiro já era especialista em disputas atuando por Defensa y Justicia, Boca Juniors e Lanús.

No Boca Juniors, inclusive, se destacou contra o Corinthians na Libertadores de 2022. Nas oitavas daquela edição, o Timão eliminou a equipe de Buenos Aires, mas Rossi teve grande atuação.

Além de defender uma penalidade de Roger Guedes no jogo de ida, em plena Neo Química Arena, o argentino também evitou os gols nas cobranças de Raul Gustavo e Bruno Melo, na volta, em La Bombonera. Porém, o Corinthians reagiu e eliminou o Boca vencendo por 6 a 5 nos pênaltis.